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Виктор Лискович в лагере беженцев: нечем похвастаться, чтобы за выходные получили какой-то гуманитарный груз из-за рубежа

29 ноября 2021 10:55
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Новости Беларуси. В лагерь беженцев на белорусско-польской границе продолжает поступать гуманитарная помощь. 109 тонн уже раздали людям, которые остаются в ожидании открытия гуманитарного коридора в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лискович в лагере беженцев: нечем похвастаться, чтобы за выходные получили какой-то гуманитарный груз из-за рубежа-1

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
За выходные дни выдано около 1 000 пар теплой обуви – как женской, так детской и мужской. Безопасность в лагере поддерживалась в полном объеме, никаких нарушений не выявлено. И мы ликвидировали избыток потребности тех, кто хочет помыться. Сегодня мы закончим помывку всех оставшихся беженцев и приступим ко второму кругу из тех, кто захочет помыться и уже этот курс прошел. Всех банно-прачечных принадлежностей достаточно, чтобы выполнить эту работу. Гуманитарный груз на сегодня продолжает поступать. Нечем похвастаться, чтобы мы за выходные дни получили какой-то гуманитарный груз из-за рубежа. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, работает две бригады. Суббота был день, более характерный для острой хирургической патологии. Были выявлены и госпитализированы четыре человека с острым аппендицитом. Все они своевременно прооперированы и находятся в удовлетворительном состоянии.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Виктор Лискович # Фотофакт

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