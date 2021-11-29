Виктор Лискович в лагере беженцев: нечем похвастаться, чтобы за выходные получили какой-то гуманитарный груз из-за рубежа

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

За выходные дни выдано около 1 000 пар теплой обуви – как женской, так детской и мужской. Безопасность в лагере поддерживалась в полном объеме, никаких нарушений не выявлено. И мы ликвидировали избыток потребности тех, кто хочет помыться. Сегодня мы закончим помывку всех оставшихся беженцев и приступим ко второму кругу из тех, кто захочет помыться и уже этот курс прошел. Всех банно-прачечных принадлежностей достаточно, чтобы выполнить эту работу. Гуманитарный груз на сегодня продолжает поступать. Нечем похвастаться, чтобы мы за выходные дни получили какой-то гуманитарный груз из-за рубежа. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, работает две бригады. Суббота был день, более характерный для острой хирургической патологии. Были выявлены и госпитализированы четыре человека с острым аппендицитом. Все они своевременно прооперированы и находятся в удовлетворительном состоянии.

Читайте также:

Потеряли надежду высушить бельё. Очередной день в лагере встретил беженцев холодным ливнем

Как помогают беженцам в ТЛЦ? Искренние слова белорусов, которым не все равно

Новая обувь, помощь от Красного Креста и верующих. Как беженцы провели 20-й день на границе