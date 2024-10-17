Максим Шевченко: США инвестирует в Украину ровно столько, чтобы там не затихала война

Максим Шевченко, российский журналист, политик:

Что касается Украины, то это выдуманная в данном случае, скажем так, территория неопределившейся, непонятной принадлежности. В нее инвестируют, в войну в Украине, инвестируют в ее захват разными способами. Европейцы хотели подползти как бы тихой сапой, как они любят, через политтехнологические проекты, через Майдан. Раз – провести Майдан там и вот там включить потом этот Европейский союз. Американцам это не надо. Им, наоборот, надо, чтобы разорвать связи между Россией и Европой. Чтобы между Россией и Европой не было ни экономических, ни каких-то еще иных связей. Им Украина нужна была только как зона конфронтации в Европе. Им сама по себе Украина американцам не нужна, они не знают, что с ней делать. И, в общем, они взяли под контроль – семья Байдена – газораспределительную сеть Украины. Это понятно, потому что это связано с Россией, это важнейший фактор энергосистемы европейской. Но в остальном влезать в эти украинские расклады воров в законе, олигархов, конфронтации, которые изображают, имитируют украинское государство, американцам совершенно ни к чему. Поэтому понятно, что они в Украину инвестируют ровно столько, чтобы там не затихала война. А Израиль им нужен как печень или почка. Без него тоже вроде можно прожить, но будет жить очень плохо. А судьба Украины и украинцев их вообще не волнует, американцев. Если там будет применяться ядерное оружие, химическое, бактериологическое, не дай бог, космическое. Я не знаю, какое угодно. Для них это будет повод на очередную пресс-конференцию выступить и очередные бюджеты для своего, значит, ВПК выделить какие-то. В этом разница.

Читайте также:

Данилович: если пойти по стопам западной цивилизации, человечество не будет иметь будущего

Гигин: киевский режим пытается использовать ту же стратегию, которую использовал Гитлер

Дзермант: мы не создаём какие-то армии наемников, мы опираемся на наш народ