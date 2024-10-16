Данилович: если пойти по стопам западной цивилизации, человечество не будет иметь будущего

Григорий Азаренок, СТВ:

Фундаментальная вещь, которой сейчас не хватает во всем мире… Глобальное большинство, ШОС, БРИКС, Китайская Народная Республика, Беларусь, страны Латинской Америки, Ближнего Востока и даже Европы, мы видим это и по выборам, и по всему, в принципе, высказывают то же самое, что глобальная неделимая безопасность, хартия многополярности и так далее. Как заставить англосаксонские элиты это услышать, отступить в этом вопросе?



Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тут должна быть, с моей точки зрения, жесткая позиция. Не надо уступать этому давлению мировых глобалистов, которые идут под флагом коллективного Запада во главе с англосаксонскими государствами. США, Великобритания идут в авангарде этого процесса. И сейчас то, что мы наблюдаем, это, конечно же, крушение того несправедливого однополярного геополитического мироустройства, которое возникло в результате развала Советского Союза. Но, конечно же, коллективный Запад во главе с англосаксами не хотят уступать свое влияние мировое и всячески стремятся его сохранить с помощью технологий достаточно древних, создания управляемого хаоса так называемого, как можно больше точек напряжения на территории различных государств мира, чтобы, используя вот эту ситуацию сложную, сохранять свое влияние и доминирование в геополитике. Но я убежден, что альтернативы фактически многополярному миру не существует. Если пойти по стопам западной цивилизации, я глубоко убежден, что мы просто придем к вырождению, человечество не будет иметь будущего.