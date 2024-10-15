Дзермант: мы не создаём какие-то армии наёмников, мы опираемся на наш народ

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы не зря так много и подробно рассказывали – кадры этой подготовки, боевой хроники. Это наш СОБР. Легендарные ребята, легендарные мужики, настоящие. Вот знаете, чего враг не понял, когда и в 2022-м году шел на русских, и в 2020-м на нас. Если перенестись в индийскую философию, они вайши.

Алексей Дзермант, политолог:

Люди денег.

Григорий Азаренок:

Да. «Все куплю», – сказало злато. То есть все продается и все покупается. Они то ли забыли, то ли не знали, что кшатрии есть, кшатрии и брахманы, люди духа и люди воинского сословия. Вот наш Президент в себе это соединяет, его гвардия, его кшатрии, его защитники, наши лучшие сыны белорусской земли. И сейчас, когда мы живем своей жизнью, работаем над социальными вопросами и так далее, они там на этих полигонах, на этой границе, они каждую секунду оттачивают свое умение, вы видели все, пулеметы, дроны, автомобили, все на свете. Они ходят на них – по 20 килограмм всей этой разгрузки в любую погоду. И там месят эту грязь, но работают, видят границы нашей Родины и понимают, что они стоят здесь первые.

Алексей Дзермант:

Потому что они плоть от плоти нашей земли, они соль нашей земли. И поэтому мы не создаем какие-то армии наемников, мы опираемся на наш народ, потому что наши защитники, наши солдаты, воины понимают, что защищают не что-то там, не какое-то абстрактное. И защищают это не за деньги. Они защищают свой дом, свою семью. И вот это не просто важно, это священное дело, то, что они делают. Это соль нашей земли. Это святые люди, хотя и воины. И, конечно, мы надеемся, мы верим, мы поддерживаем, потому что это наши братья, это наша родная семья. Мы вместе, вот белорусский дом, и они, конечно, защитники и стражи этого дома.