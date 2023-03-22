Максим Рыженков о «Мире книги без границ»: взоры людей прикованы к нашей ярмарке

Новости Беларуси. Мир книги без границ. В Беларуси первый день работы международной книжной выставки-ярмарки. В 2023 году в масштабном форуме принимают участие представители почти 20 стран мира. Однако наибольшее внимание к нашему национальному стенду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Это наш ответ всем тем, кто сегодня, я уверен, за границей сидит и переживает, что их нет на нашей ярмарке. Потому что народы, люди, издатели, те, кто любят книгу, и в Польше, и в Украине, и в Прибалтике, и в Германии, которые всегда были на нашей ярмарке, они, уверен, хотят здесь быть. Но политики сегодня такие. Поэтому уверен, что взоры всех этих людей к нашей ярмарке через интернет-платформы, через какой-то контент, который пойдет по телевидению, будут прикованы. Павильон Германии есть. Это как раз таки показывает то, что в Германии все-таки здравого смысла гораздо больше, чем у других.

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