«Дай бог, чтобы разум восторжествовал». Владимир Перцов на ярмарке «Мир книги без границ»

Новости Беларуси. Мир книги без границ. В Беларуси первый день работы международной книжной выставки-ярмарки. В 2023 году в масштабном форуме принимают участие представители почти 20 стран мира. Однако наибольшее внимание к нашему национальному стенду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Книга – это элемент культуры, искусства. А искусство объединит мир. Как бы ни было сложно сейчас, ведь все равно мир будет единым. И дай бог, чтобы разум восторжествовал, чтобы все-таки умные, мыслящие люди, которые помнят историю, которая, как мы знаем, развивается по спирали, вразумили этих безумных политиков, которые, к сожалению, ведут нашу планету к краю пропасти.

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