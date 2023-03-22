В Беларуси начала работу международная выставка-ярмарка «Мир книги без границ»

Новости Беларуси. Мир книги без границ. В Беларуси первый день работы международной книжной выставки-ярмарки. В 2023 году в масштабном форуме принимают участие представители почти 20 стран мира. Однако наибольшее внимание к нашему национальному стенду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что сегодня предлагают авторы и издатели, узнавала Оксана Семашко. Зубр, Пегас и механическая энциклопедия отечественного книгоиздания. Белоруский стенд удивляет уникальными арт-объектами. Сегодня здесь много говорят о защите нации от внешних посягательств и, конечно, о мире.

Иван Антонович, автор книги «Метафизика власти и эволюция демократии»:

Это большой успех в целом и Беларуси, и России, и сам факт, что она сейчас международная в это турбулентное время. Почетный гость на выставке – Россия. Наши союзники наряду с белорусами презентуют немало новинок об истинной и мнимой демократии, геноциде и цветных революциях.

Владимир Григорьев, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России:

Мы ждем от наших белорусских и российских авторов глубокого осознания происходящего, геополитического надлома. Это потребует некоторое время.

Сергей Степашин, председатель правления Российского книжного союза:

Самая большая беда, которая произошла у наших соседей, я считаю, – это попытка вымарать всю историю, перевернуть с ног на голову. Запретить язык, на котором говорит половина населения. Это Украина, я уже не говорю про Прибалтийские страны. Поэтому очень важно, чтобы книгу знали, читали, особенно дети.