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В Беларуси начала работу международная выставка-ярмарка «Мир книги без границ»

22 марта 2023 20:25
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Новости Беларуси. Мир книги без границ. В Беларуси первый день работы международной книжной выставки-ярмарки. В 2023 году в масштабном форуме принимают участие представители почти 20 стран мира. Однако наибольшее внимание к нашему национальному стенду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что сегодня предлагают авторы и издатели, узнавала Оксана Семашко.

Зубр, Пегас и механическая энциклопедия отечественного книгоиздания. Белоруский стенд удивляет уникальными арт-объектами. Сегодня здесь много говорят о защите нации от внешних посягательств и, конечно, о мире.

В Беларуси начала работу международная выставка-ярмарка «Мир книги без границ»-1

Иван Антонович, автор книги «Метафизика власти и эволюция демократии»:
Это большой успех в целом и Беларуси, и России, и сам факт, что она сейчас международная в это турбулентное время.

Почетный гость на выставке – Россия. Наши союзники наряду с белорусами презентуют немало новинок об истинной и мнимой демократии, геноциде и цветных революциях.

В Беларуси начала работу международная выставка-ярмарка «Мир книги без границ»-4

Владимир Григорьев, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России:
Мы ждем от наших белорусских и российских авторов глубокого осознания происходящего, геополитического надлома. Это потребует некоторое время.

В Беларуси начала работу международная выставка-ярмарка «Мир книги без границ»-7

Сергей Степашин, председатель правления Российского книжного союза:
Самая большая беда, которая произошла у наших соседей, я считаю, – это попытка вымарать всю историю, перевернуть с ног на голову. Запретить язык, на котором говорит половина населения. Это Украина, я уже не говорю про Прибалтийские страны. Поэтому очень важно, чтобы книгу знали, читали, особенно дети.

В Беларуси начала работу международная выставка-ярмарка «Мир книги без границ»-10

Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля:
Приятно видеть, как две великие культуры, российская и белорусская, общаются между собой, вступают в диалог и нет никаких проблем отмены, борьбы. Потому что борьба есть на любом поле, кроме культурного. Если в культуре существуют границы, то это границы для смыслового диалога, это видно здесь.

Белорусы отправили приглашение на участие в выставке в различные государства. Откликнулись многие. В их числе даже Германия.

В Беларуси начала работу международная выставка-ярмарка «Мир книги без границ»-13

Денис Афонин, представитель христианского издательства:
Мы представляем сейчас господа Иисуса Христа. Мы представляем веру христианскую, общие ценности, Библию, спасение. Когда-то Европа отошла от ценностей христианских, сейчас приходят последствия.

«Мир книг без границ» ждет всех желающих до 26 марта.

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