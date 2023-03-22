Дмитрий Мезенцев: «Мир бумажной книги по-прежнему ярок и даёт человеку удивительные эмоции»

Новости Беларуси. Мир книги без границ. В Беларуси первый день работы международной книжной выставки-ярмарки. В 2023 году в масштабном форуме принимают участие представители почти 20 стран мира. Однако наибольшее внимание к нашему национальному стенду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Я думаю, кто хочет разобраться в аспектах демократии, книгопечатания, естественных наук и десятках других направлений, он должен просто сюда прийти и побыть не час, не два, а побыть несколько дней. И понять, что мир бумажной книги по-прежнему ярок и дает человеку удивительные эмоции.

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