«Хто прыйдзе сюды, той не пашкадуе». Почему стоит посетить выставку «Мир книг без границ»?
Новости Беларуси. Мир книги без границ. В Беларуси первый день работы международной книжной выставки-ярмарки. В 2023 году в масштабном форуме принимают участие представители почти 20 стран мира. Однако наибольшее внимание к нашему национальному стенду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что сегодня предлагают авторы и издатели, узнавала Оксана Семашко.
Белорусам вновь удалось объединить всех. Среди многообразия стендов сориентироваться первым посетителям выставки помогают волонтеры.
Дамир Ильин, студент БГТУ:
Мы хотим узнать культуру других стран, посмотреть на издания многие, например, на те же технические книги, инженерные книги, помочь людям, поразговаривать с ними. Мы видим, что здесь очень много разных людей с разным стилем одежды. Еще много людей, которые приехали из разных стран. Очень интересно на это посмотреть и пообщаться с такими людьми.
Наталья Алейникова, писательница:
Як жа хораша ісці ў глушы лясной,
Журчыць крынічная вадзіца.
Штось адбылося дзіўнае са мной
Ля гэтай таямніцы.
Такие выставки – это огромный плюс, спасибо государству. Потому что что же главное, когда писатели пишут? Найти отклик у читателей. А где читатели? Это книжные магазины, библиотеки и такие выставки. Хочется этого взаимодействия, этого общения.
Михась Слива, писатель:
Там працуюць прэзентацыі, выступленні. Можна і кніжку любую купіць, стасункі нейкія наладзіць, пабачыць многа цікавага. Карацей кажучы, хто прыйдзе сюды, той не пашкадуе.
Оксана Семашко, корреспондент:
Честно говоря, побывав сегодня на этой выставке, такое ощущение, что попутешествовала почти в 20 странах. Вот, например, Сирия. Этот стенд предлагает не только хорошую книжечку, но и ароматную чашечку самого настоящего сирийского кофе.