«Хто прыйдзе сюды, той не пашкадуе». Почему стоит посетить выставку «Мир книг без границ»?

Новости Беларуси. Мир книги без границ. В Беларуси первый день работы международной книжной выставки-ярмарки. В 2023 году в масштабном форуме принимают участие представители почти 20 стран мира. Однако наибольшее внимание к нашему национальному стенду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что сегодня предлагают авторы и издатели, узнавала Оксана Семашко.

Белорусам вновь удалось объединить всех. Среди многообразия стендов сориентироваться первым посетителям выставки помогают волонтеры.

Дамир Ильин, студент БГТУ:

Мы хотим узнать культуру других стран, посмотреть на издания многие, например, на те же технические книги, инженерные книги, помочь людям, поразговаривать с ними. Мы видим, что здесь очень много разных людей с разным стилем одежды. Еще много людей, которые приехали из разных стран. Очень интересно на это посмотреть и пообщаться с такими людьми.

Наталья Алейникова, писательница:

Як жа хораша ісці ў глушы лясной,

Журчыць крынічная вадзіца.

Штось адбылося дзіўнае са мной

Ля гэтай таямніцы. Такие выставки – это огромный плюс, спасибо государству. Потому что что же главное, когда писатели пишут? Найти отклик у читателей. А где читатели? Это книжные магазины, библиотеки и такие выставки. Хочется этого взаимодействия, этого общения.

Михась Слива, писатель:

Там працуюць прэзентацыі, выступленні. Можна і кніжку любую купіць, стасункі нейкія наладзіць, пабачыць многа цікавага. Карацей кажучы, хто прыйдзе сюды, той не пашкадуе.