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«Хто прыйдзе сюды, той не пашкадуе». Почему стоит посетить выставку «Мир книг без границ»?

22 марта 2023 20:16
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Новости Беларуси. Мир книги без границ. В Беларуси первый день работы международной книжной выставки-ярмарки. В 2023 году в масштабном форуме принимают участие представители почти 20 стран мира. Однако наибольшее внимание к нашему национальному стенду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что сегодня предлагают авторы и издатели, узнавала Оксана Семашко.

«Хто прыйдзе сюды, той не пашкадуе». Почему стоит посетить выставку «Мир книг без границ»?-1

Белорусам вновь удалось объединить всех. Среди многообразия стендов сориентироваться первым посетителям выставки помогают волонтеры.

«Хто прыйдзе сюды, той не пашкадуе». Почему стоит посетить выставку «Мир книг без границ»?-4

Дамир Ильин, студент БГТУ:
Мы хотим узнать культуру других стран, посмотреть на издания многие, например, на те же технические книги, инженерные книги, помочь людям, поразговаривать с ними. Мы видим, что здесь очень много разных людей с разным стилем одежды. Еще много людей, которые приехали из разных стран. Очень интересно на это посмотреть и пообщаться с такими людьми.

«Хто прыйдзе сюды, той не пашкадуе». Почему стоит посетить выставку «Мир книг без границ»?-7

Наталья Алейникова, писательница:
Як жа хораша ісці ў глушы лясной,
Журчыць крынічная вадзіца.
Штось адбылося дзіўнае са мной
Ля гэтай таямніцы.

Такие выставки – это огромный плюс, спасибо государству. Потому что что же главное, когда писатели пишут? Найти отклик у читателей. А где читатели? Это книжные магазины, библиотеки и такие выставки. Хочется этого взаимодействия, этого общения.

«Хто прыйдзе сюды, той не пашкадуе». Почему стоит посетить выставку «Мир книг без границ»?-10

Михась Слива, писатель:
Там працуюць прэзентацыі, выступленні. Можна і кніжку любую купіць, стасункі нейкія наладзіць, пабачыць многа цікавага. Карацей кажучы, хто прыйдзе сюды, той не пашкадуе.

«Хто прыйдзе сюды, той не пашкадуе». Почему стоит посетить выставку «Мир книг без границ»?-13

Оксана Семашко, корреспондент:
Честно говоря, побывав сегодня на этой выставке, такое ощущение, что попутешествовала почти в 20 странах. Вот, например, Сирия. Этот стенд предлагает не только хорошую книжечку, но и ароматную чашечку самого настоящего сирийского кофе.

«Хто прыйдзе сюды, той не пашкадуе». Почему стоит посетить выставку «Мир книг без границ»?-16

Cирийский кофе отличается своей насыщенностью и кислинкой, так что пробуйте. Это будет точно что-то новенькое.
Благодарю!

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