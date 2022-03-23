Максим Рыженков: для меня книга со свежей типографской краской всегда останется самым любимым другом

Новости Беларуси. Историческая память народа – это и наши книги. В Беларуси только за 2021 год издано более 9 000 бумажных хранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий тираж превысил 20 миллионов копий. 23 марта любителей печатного слова объединила международная книжная выставка-ярмарка. Форум проходит уже в 29-й раз. В 2022 году площадка собрала экспонентов из 12 стран. Только Россию представляет более чем 50 издательств.