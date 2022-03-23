Максим Рыженков: для меня книга со свежей типографской краской всегда останется самым любимым другом

Новости Беларуси. Историческая память народа – это и наши книги. В Беларуси только за 2021 год издано более 9 000 бумажных хранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Историческая память народа – это и наши книги. В Беларуси только за 2021 год издано более 9 000 бумажных хранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общий тираж превысил 20 миллионов копий. 23 марта любителей печатного слова объединила международная книжная выставка-ярмарка. Форум проходит уже в 29-й раз. В 2022 году площадка собрала экспонентов из 12 стран. Только Россию представляет более чем 50 издательств.
Интерактив и новинки IT-сферы. Наверное, для молодежи это одни из самых интересных открытий на выставке. Здесь и привычные уже QR-коды, оживающие на экране телефона фотографии, а также приложение «Чытанка» с белорусской литературой. И все же немало еще осталось книголюбов, кто не гонится за прогрессом и всегда отдаст предпочтение классической печатной книге.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Понятно, что для многих людей эти возможности более близки сегодня, чем взять почитать книгу, но для меня все равно та книга со свежей типографской краской всегда останется самым любимым другом, если мы говорим как про источник получения информации.
Читайте также:
«Информационная война перешла уже в информационный геноцид». Андрей Муковозчик презентовал свою книгу на выставке-ярмарке в Минске
Владимир Перцов: Беларусь – одна из Мекк тех, кто почитает книгу, печатное слово
Максим Рыженков: нынешняя Международная книжная выставка серьезно насыщена новинками IT-индустрии