«Информационная война перешла уже в информационный геноцид». Андрей Муковозчик презентовал свою книгу на выставке-ярмарке в Минске
Новости Беларуси. Историческая память народа – это и наши книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 марта любителей печатного слова объединила международная книжная выставка-ярмарка. Форум проходит уже в 29-й раз. В 2022 году площадка собрала экспонентов из 12 стран. Только Россию представляет более чем 50 издательств.
2021 год стал рекордным для белорусского книгопечатания. Издано больше 9 000 книг, общий тираж перешагнул 20 миллионов копий. За последние два года новые имена появились в том числе в публицистическом жанре. Свою книгу презентовал Андрей Муковозчик. Для перечисления методов бунта и лиц, их применявших, понадобился формат двухтомника. Как заметил автор, в последнее время мы начали говорить на закрытые ранее темы.
Андрей Муковозчик, журналист:
Почему мы не говорили, что украинцы жгли Хатынь? Чтобы не портить отношения Белорусской ССР с Украинской ССР в составе единого СССР. Почему выпускали бандеровцев, которым давали большие сроки? Они отсидели по пару лет – и их отпускали обратно, обустраиваться на западной Украине. Надеялись на то, что советское общество сможет их перемолоть и вернуть к нормальной жизни. И мы бы, я подозреваю, и дальше терпели и не говорили. Но нас сейчас прижали к стенке в том смысле, что информационная война перешла уже в информационный геноцид. Я так это расцениваю.
Год исторической памяти призван не допустить забвения прошлых достижений, а местами даже трагедий. А также не позволить переписать историю. Международная выставка-ярмарка рассказывает не только об эволюции белорусского книгопечатания, но и сохраняет биографию белорусского народа.
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