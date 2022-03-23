«Информационная война перешла уже в информационный геноцид». Андрей Муковозчик презентовал свою книгу на выставке-ярмарке в Минске

Новости Беларуси. Историческая память народа – это и наши книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 марта любителей печатного слова объединила международная книжная выставка-ярмарка. Форум проходит уже в 29-й раз. В 2022 году площадка собрала экспонентов из 12 стран. Только Россию представляет более чем 50 издательств.

2021 год стал рекордным для белорусского книгопечатания. Издано больше 9 000 книг, общий тираж перешагнул 20 миллионов копий. За последние два года новые имена появились в том числе в публицистическом жанре. Свою книгу презентовал Андрей Муковозчик. Для перечисления методов бунта и лиц, их применявших, понадобился формат двухтомника. Как заметил автор, в последнее время мы начали говорить на закрытые ранее темы.

Андрей Муковозчик, журналист:

Почему мы не говорили, что украинцы жгли Хатынь? Чтобы не портить отношения Белорусской ССР с Украинской ССР в составе единого СССР. Почему выпускали бандеровцев, которым давали большие сроки? Они отсидели по пару лет – и их отпускали обратно, обустраиваться на западной Украине. Надеялись на то, что советское общество сможет их перемолоть и вернуть к нормальной жизни. И мы бы, я подозреваю, и дальше терпели и не говорили. Но нас сейчас прижали к стенке в том смысле, что информационная война перешла уже в информационный геноцид. Я так это расцениваю.