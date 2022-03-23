«По качеству они не уступали». Почему не стоит бояться семян отечественной селекции
Новости Беларуси. На совещании по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ Президент уделил особе внимание сахарной свекле. «Сладкая тема» привлекла к себе много внимания в последнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К переполоху вокруг импортных семян спокойно отнеслись и на Горецкой сортоиспытательной станции. Ежегодно через руки ее сотрудников проходит около 300 сортов сельскохозяйственных культур, которые потом выращиваются по всей республике. Из года в год растет количество и оригинальных белорусских семян, среди которых и отечественные сорта сахарной свеклы.
Николай Рябцев, главный агроном Горецкой сортоиспытательной станции:
Из набора испытываемых сортов в сортоиспытании на протяжении многих лет испытывались сорта нашей белоруской селекции. По урожайным данным они немного уступали сортам зарубежной селекции, но по качеству они не уступали.
Отказаться от импортного семенного материала – это задача, над которой сегодня активно работает не только Беларусь, но и весь Евразийский экономический союз. У стран-участниц достаточно потенциала, чтобы производить больше качественного семенного материала и таким образом практически полностью уйти от импортной зависимости. А у белорусских и российских селекционеров есть прекрасные сорта, которые конкурентоспособные на мировых рынках.
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