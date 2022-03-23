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«По качеству они не уступали». Почему не стоит бояться семян отечественной селекции

23 марта 2022 19:20
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Новости Беларуси. На совещании по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ Президент уделил особе внимание сахарной свекле. «Сладкая тема» привлекла к себе много внимания в последнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«По качеству они не уступали». Почему не стоит бояться семян отечественной селекции-1

К переполоху вокруг импортных семян спокойно отнеслись и на Горецкой сортоиспытательной станции. Ежегодно через руки ее сотрудников проходит около 300 сортов сельскохозяйственных культур, которые потом выращиваются по всей республике. Из года в год растет количество и оригинальных белорусских семян, среди которых и отечественные сорта сахарной свеклы.  

«По качеству они не уступали». Почему не стоит бояться семян отечественной селекции-4

Николай Рябцев, главный агроном Горецкой сортоиспытательной станции:  
Из набора испытываемых сортов в сортоиспытании на протяжении многих лет испытывались сорта нашей белоруской селекции. По урожайным данным они немного уступали сортам зарубежной селекции, но по качеству они не уступали.  

«По качеству они не уступали». Почему не стоит бояться семян отечественной селекции-7

Отказаться от импортного семенного материала – это задача, над которой сегодня активно работает не только Беларусь, но и весь Евразийский экономический союз. У стран-участниц достаточно потенциала, чтобы производить больше качественного семенного материала и таким образом практически полностью уйти от импортной зависимости. А у белорусских и российских селекционеров есть прекрасные сорта, которые конкурентоспособные на мировых рынках.  

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# Сельское хозяйство # общество # Николай Рябцев # Юлия Мычка # Александр Лукашенко # Фотофакт

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