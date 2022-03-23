«По качеству они не уступали». Почему не стоит бояться семян отечественной селекции

Новости Беларуси. На совещании по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ Президент уделил особе внимание сахарной свекле. «Сладкая тема» привлекла к себе много внимания в последнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К переполоху вокруг импортных семян спокойно отнеслись и на Горецкой сортоиспытательной станции. Ежегодно через руки ее сотрудников проходит около 300 сортов сельскохозяйственных культур, которые потом выращиваются по всей республике. Из года в год растет количество и оригинальных белорусских семян, среди которых и отечественные сорта сахарной свеклы.

Николай Рябцев, главный агроном Горецкой сортоиспытательной станции:

Из набора испытываемых сортов в сортоиспытании на протяжении многих лет испытывались сорта нашей белоруской селекции. По урожайным данным они немного уступали сортам зарубежной селекции, но по качеству они не уступали.