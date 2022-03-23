Владимир Перцов: Беларусь – одна из Мекк тех, кто почитает книгу, печатное слово

Новости Беларуси. Более 9 000 книг издано в Беларуси за 2021 год. Общий тираж превысил 20 миллионов копий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 марта любителей печатного слова вновь объединила Международная книжная выставка-ярмарка. Форум проходит уже в 29-й раз. На этот раз площадка собрала экспонентов из 12 стран. Только Россию представляет более чем 50 издательств.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

У нас одна из немногих стран, в которых книжная выставка-ярмарка не прекращала свою работу и в прошлом, и в позапрошлом году. И этот факт книголюбы очень ценят. Наша страна, наверное, является одной из Мекк тех, кто почитает книгу, кто почитает печатное слово.