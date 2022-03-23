Прямой эфир

Максим Рыженков: нынешняя Международная книжная выставка серьёзно насыщена новинками IT-индустрии

23 марта 2022 15:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 9 000 книг издано в Беларуси за 2021 год. Общий тираж превысил 20 миллионов копий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 марта любителей печатного слова вновь объединила Международная книжная выставка-ярмарка. Форум проходит уже в 29-й раз. На этот раз площадка собрала экспонентов из 12 стран. Только Россию представляет более чем 50 издательств.

Максим Рыженков: нынешняя Международная книжная выставка серьёзно насыщена новинками IT-индустрии-1

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Наша сегодняшняя выставка очень серьезно насыщена многими новинками IT-индустрии, то есть сопровождаются какими-то интерактивными вещами. Многие книги, картинки мы можем перевести с помощью интернет-программ и посмотреть в своем телефоне.

Выставка продлится по 27 марта.

Максим Рыженков: нынешняя Международная книжная выставка серьёзно насыщена новинками IT-индустрии-4

Владимир Перцов: Беларусь – одна из Мекк тех, кто почитает книгу, печатное слово. Подробнее здесь.

# Выставки в Минске # общество # Максим Рыженков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Песняры» пели точно не про забор. Как в Бресте проходил митинг против строительства заграждения в Беловежской пуще
23 марта 2022 15:05

«Песняры» пели точно не про забор. Как в Бресте проходил митинг против строительства заграждения в Беловежской пуще

Лазуткин: «С Украиной работали не с 2015 года, а как минимум с 1980-х, когда там поднимает голову украинский национализм»
23 марта 2022 14:37

Лазуткин: «С Украиной работали не с 2015 года, а как минимум с 1980-х, когда там поднимает голову украинский национализм»

Я скажу так: в ближайшие 20-30 лет рак будет излечим. Мнение главы «АКАДЕМФАРМ»
23 марта 2022 14:35

Я скажу так: в ближайшие 20-30 лет рак будет излечим. Мнение главы «АКАДЕМФАРМ»