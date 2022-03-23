Максим Рыженков: нынешняя Международная книжная выставка серьёзно насыщена новинками IT-индустрии

Новости Беларуси. Более 9 000 книг издано в Беларуси за 2021 год. Общий тираж превысил 20 миллионов копий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 марта любителей печатного слова вновь объединила Международная книжная выставка-ярмарка. Форум проходит уже в 29-й раз. На этот раз площадка собрала экспонентов из 12 стран. Только Россию представляет более чем 50 издательств.