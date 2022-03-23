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Можно увидеть через приложение, что на этом месте было раньше и что сейчас. Вот какую книгу издали в Беларуси

23 марта 2022 20:29
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Новости Беларуси. Историческая память народа – это и наши книги. В Беларуси только за 2021 год издано более 9 000 бумажных хранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий тираж превысил 20 миллионов копий. 23 марта любителей печатного слова объединила международная книжная выставка-ярмарка. Форум проходит уже в 29-й раз. В 2022 году площадка собрала экспонентов из 12 стран. Только Россию представляют более чем 50 издательств.  

Можно увидеть через приложение, что на этом месте было раньше и что сейчас. Вот какую книгу издали в Беларуси-1

Что-то изменилось, а что-то – утрачено навсегда. От старой Беларуси остались разве что фотокарточки. Не дать прошлому исчезнуть бесследно, не позволить ускользнуть и раствориться в вечности, с этой сакральной целью был издан «Вечный календарь».  

Можно увидеть через приложение, что на этом месте было раньше и что сейчас. Вот какую книгу издали в Беларуси-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:  
Календарь очень востребован. Первый тираж разлетелся в течение нескольких дней буквально. В этом календаре собраны уникальные открыточные планы и фотографии знаменитых мест. Каждый ищет свою родину, что на этом месте сейчас. Мы пошли немного дальше, наведя камеру мобильного телефона, в специальном приложении можно увидеть, что на этом месте сейчас.  

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# Выставки в Минске # общество # Полина Королева # Владимир Перцов # Фотофакт

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