Максим Недосеков: «Много школ специализированных приглашают, чтобы приехал, провёл мастер-класс»

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Алена Сырова, СТВ:
Результаты – это и есть лучшая реклама вида спорта. Неоднократно наблюдалась зависимость: как только у нас медаль в определенном виде спорта, тут же маленьких детей родители приводят. Гимнастки показали – значит, в гимнастику. Максим, ваш вид спорта стал популярнее, есть кому следом за вами пойти?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Или, скажем так, есть ли запрос на то, чтобы с вами встретиться, поговорить.
Максим Недосеков, бронзовый призер по прыжкам в высоту Олимпийских игр 2021 года в Токио:
Конечно, много школ специализированных приглашают, чтобы приехал, провел мастер-класс. Но пока не получается по времени, так как еще соревнования. После этого я обязательно съезжу в парочку школ и проведу небольшой мастер-класс. Потому что если проводить большой, нужно всех собирать в определенном месте и уже конкретно, чтобы было 300-400 человек, чтобы проводить специализированный мастер-класс по прыжкам в высоту.
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