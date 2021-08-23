Максим Недосеков: «Много школ специализированных приглашают, чтобы приехал, провёл мастер-класс»

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Алена Сырова, СТВ:

Результаты – это и есть лучшая реклама вида спорта. Неоднократно наблюдалась зависимость: как только у нас медаль в определенном виде спорта, тут же маленьких детей родители приводят. Гимнастки показали – значит, в гимнастику. Максим, ваш вид спорта стал популярнее, есть кому следом за вами пойти?