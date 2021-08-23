Григоров о результатах спортсменов: «Они же достигаются сумасшедшим трудом. Они жертвуют собой во всех отношениях»

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мне кажется, что медиа, Telegram-каналы, телевизионные и вообще соцсети, интернет размыли как-то ореол человека, который, как вы сказали, спустился с небес.