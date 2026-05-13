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Новости по тегу #Прыжки

Во второй день Олимпийских дней молодежи по прыжкам в воду разыграли 4 комплекта наград
13 мая 2026 20:04

Во второй день Олимпийских дней молодежи по прыжкам в воду разыграли 4 комплекта наград

Прыжки в воду – белорусы привезли 6 наград с Открытого чемпионата Венгрии
01 апреля 2026 17:35

Прыжки в воду – белорусы привезли 6 наград с Открытого чемпионата Венгрии

Белорусский прыгун с шестом Матвей Волков стал победителем турнира в Челябинске
16 января 2026 18:11

Белорусский прыгун с шестом Матвей Волков стал победителем турнира в Челябинске

Дюплантис в 14-раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом
15 сентября 2025 14:48

Дюплантис в 14-раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Белорусский спортсмен Литвинович выиграл золото Олимпиады-2024 в прыжках на батуте
03 августа 2024 08:07

Белорусский спортсмен Литвинович выиграл золото Олимпиады-2024 в прыжках на батуте

Александра Альшаник стала бронзовым призёром Игр стран БРИКС в прыжках в воду с трамплина
17 июня 2024 18:25

Александра Альшаник стала бронзовым призёром Игр стран БРИКС в прыжках в воду с трамплина

Егор Шарамков вышел в финал в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Катаре
18 апреля 2024 19:51

Егор Шарамков вышел в финал в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Катаре

«Мы делаем общее дело для развития». В Минске стартовал Кубок Беларуси по прыжкам в воду
23 мая 2023 21:18

«Мы делаем общее дело для развития». В Минске стартовал Кубок Беларуси по прыжкам в воду

Иван Литвинович – победитель открытого Кубка Беларуси по прыжкам на батуте
24 февраля 2023 16:57

Иван Литвинович – победитель открытого Кубка Беларуси по прыжкам на батуте

«Мы должны их довести до уровня международного». В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по прыжкам в воду
12 апреля 2022 19:28

«Мы должны их довести до уровня международного». В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по прыжкам в воду

Белорусские батутисты стали чемпионами мира: «Мотивация увеличена в несколько тысяч раз»
23 ноября 2021 19:00

Белорусские батутисты стали чемпионами мира: «Мотивация увеличена в несколько тысяч раз»

Максим Недосеков: «Много школ специализированных приглашают, чтобы приехал, провёл мастер-класс»
23 августа 2021 18:19

Максим Недосеков: «Много школ специализированных приглашают, чтобы приехал, провёл мастер-класс»