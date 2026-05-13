Новости по тегу #Прыжки

Турнир продлится до субботы, участники, которых более 60, разыграют 26 комплектов наград в трех возрастных категориях.
Удалось завоевать пять золотых и одну серебряную награды.
Матвей Волков покорил планку на высоте 5 метров 79 сантиметров и стал победителем соревнований.
Серебро завоевал грек Эммануил Каралис (6,00 м), бронзу – австралиец Кёртис Маршалл (5,95 м), установивший личный рекорд.
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