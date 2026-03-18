Михаил Стреха: если у человека есть талант, он может проповедовать, используя социальные сети

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Михаил Стреха, наставник команды «Да!», заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи Белорусской православной церкви:
Церковь прежде всего – это тело Христово, все православные люди – это и есть церковь Христова, то есть это, что ни на есть, стопроцентно социальный институт, главой которого является сам Христос. И в церкви у каждого есть свои призвания, о чем апостол Павел тоже пишет. Кто-то проповедует, у кого-то есть дар слова, кто-то может служить ближнему, кто-то совершает богослужение и так далее. Все четко сегментировано по тому дару, который ему дается от Бога.
Если у человека есть талант, он может, используя социальные сети, проповедовать, то это означает вот что. Я могу сказать проповедь в храме, там будут стоять 300 человек, но я могу эту же проповедь записать и выложить – ее посмотрят 300 тысяч человек. Понятное дело, что в TikTok, Instagram и других социальных сетях есть разный процент конвертации. В TikTok конвертация очень низкая, поэтому говорить, что они посмотрели TikTok и развратились – нет.
Вместе с тем, обратите внимание вот на что – какой принцип лежит в основе действия внутри церкви. Церковь есть там, где есть человек, где есть вопрос души человека. Христос пришел в этот мир, он сказал, что я пришел не к праведникам, а к грешникам, чтобы привести их на путь покаяния и дать им спасение.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
А где грешники? В TikTok.
Михаил Стреха:
В том числе и там, потому что TikTok – это же не Луна какая-то. В TikTok живут те же люди, которые живут и в реальной жизни. Мне проще было бы, как в старину – ты пришел, поговорил с ним, эффект от этого больше, но мы не говорим о том, что TikTok – это какой-то инструмент, который заменяет все, что было до этого. Нет, это инструмент, это форма.
Сегодня TikTok, завтра будет что-то еще, а, может быть, завтра он пропадет. Все вздохнут и начнут приспосабливаться жить по-другому. Была аргументация, что раньше такого не было. Раньше было телевидение. Наш патриарх Кирилл с 90-х на телевидении – «Слово пастыря». И сколько было против него возражений, что этого делать не надо?.. Какой мы видим результат? Я в детстве вырос на его проповедях, слушая по кассетам и по телевидению смотря.
Мой личный пример, мой дедушка – священник, служа в небольшом белорусском городе Чашники, он сам записывал на свой магнитофон какие-то передачи, передавал на радио, с радостью брали, и люди приходили после этого в храм. Он ходил на телевидение, записывался.
Большинство людей узнают о жизни церкви через контакт личности с личностью. И как раз социальные сети, интернет являются мостиком, который не заменяет реальное общение, но позволяет человеку увидеть, что церковь – это не просто храм, строение абстрактное, что там есть конкретный священник, которому я могу задать вопрос.
Муковозчик: вера и идеология – достаточно близкие понятия. А TikTok – это инструмент зарабатывания бабла.