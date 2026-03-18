Михаил Стреха: если у человека есть талант, он может проповедовать, используя социальные сети

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Михаил Стреха, наставник команды «Да!», заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи Белорусской православной церкви:

Церковь прежде всего – это тело Христово, все православные люди – это и есть церковь Христова, то есть это, что ни на есть, стопроцентно социальный институт, главой которого является сам Христос. И в церкви у каждого есть свои призвания, о чем апостол Павел тоже пишет. Кто-то проповедует, у кого-то есть дар слова, кто-то может служить ближнему, кто-то совершает богослужение и так далее. Все четко сегментировано по тому дару, который ему дается от Бога.

Если у человека есть талант, он может, используя социальные сети, проповедовать, то это означает вот что. Я могу сказать проповедь в храме, там будут стоять 300 человек, но я могу эту же проповедь записать и выложить – ее посмотрят 300 тысяч человек. Понятное дело, что в TikTok, Instagram и других социальных сетях есть разный процент конвертации. В TikTok конвертация очень низкая, поэтому говорить, что они посмотрели TikTok и развратились – нет.

Вместе с тем, обратите внимание вот на что – какой принцип лежит в основе действия внутри церкви. Церковь есть там, где есть человек, где есть вопрос души человека. Христос пришел в этот мир, он сказал, что я пришел не к праведникам, а к грешникам, чтобы привести их на путь покаяния и дать им спасение.