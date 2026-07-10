Новости по тегу #Элла Маркевич

На предприятии сегодня трудится порядка 2400 человек, четверть коллектива – это молодежь. При этом 70 % вчерашних выпускников остаются работать на заводе после отработки.
Филологическое образование пользуется особым спросом. Также стоит отметить, что пользуются популярностью специальность математика и физика.
Главная цель конкурса – сформировать новое поколение цифровых амбассадоров, которые могут не только повысить свой уровень знаний, но и научить сверстников, снижая риски онлайн-угроз.
Михаил Рыбаков за свой счет преображал старообрядческую церковь в Куклянах и хотел создать собственную религиозную общину. Мужчина пытался это сделать законно, но не срослось.
Сегодня в клубе «Патриот» насчитывается 30 человек. Программа подготовки здесь серьезная – от самодисциплины до умения работать в команде.
Пока в Сети спорят о причинах трагедии, близкий друг погибшего Сергей Лапковский, зная подробности от очевидцев, помог восстановить хронологию последнего полета Руслана.
Мы привезли в Ташкент все лучшее: от элитных сыров и мясных деликатесов до новинок кондитерки.
Сегодня доля электрифицированного транспорта в столице уже составляет порядка 47 %. Город уверенно приближается к зеленому экватору. Планомерно замещая дизельные двигатели бесшумными и экологичными моторами.
Более полутысячи компаний из 26 стран и рекордная площадь экспозиции – в Узбекистане стартовала крупнейшая в регионе выставка пищевой индустрии.
С 5-го по 11-й класс мальчики и девочки занимаются физической культурой отдельно. Плюс ко всему учреждение плотно сотрудничает со спортивными школами. Результат взаимодействия – специализированные классы.
В самые пасмурные зимние месяцы, когда солнце – редкий гость, рост растений в оранжереях поддерживается благодаря современным технологиям.
Минская городская гинекологическая больница, которая теперь носит статус клинического центра, по праву считается флагманом женского здоровья в стране.
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