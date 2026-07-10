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Новости по тегу #Элла Маркевич

Производство полного замкнутого цикла – побывали на Минском механическом заводе
10 июля 2026 14:35

Производство полного замкнутого цикла – побывали на Минском механическом заводе

«На 30 мест увеличены цифры приема» – какие специальности популярны в БГПУ, рассказал проректор
26 июня 2026 14:14

«На 30 мест увеличены цифры приема» – какие специальности популярны в БГПУ, рассказал проректор

Цифровая безопасность – рассказываем о республиканском конкурсе для детей «КиберПраво: твой щит в Сети»
19 июня 2026 14:11

Цифровая безопасность – рассказываем о республиканском конкурсе для детей «КиберПраво: твой щит в Сети»

Лжесвященник из Литвы – кем оказался задержанный? Пообщались с его знакомыми и узнали детали
07 июня 2026 17:05

Лжесвященник из Литвы – кем оказался задержанный? Пообщались с его знакомыми и узнали детали

Эти школьники несут Вахту памяти у Вечного огня – побывали в военно-патриотическом клубе «Патриот»
08 мая 2026 14:08

Эти школьники несут Вахту памяти у Вечного огня – побывали в военно-патриотическом клубе «Патриот»

Роковой полет на мотодельтаплане – что на самом деле произошло в небе под Минском?
19 апреля 2026 17:12

Роковой полет на мотодельтаплане – что на самом деле произошло в небе под Минском?

Белорусы привезли свои продукты на выставку UzFood в Узбекистане – вот что в топе у восточных гурманов
05 апреля 2026 17:49

Белорусы привезли свои продукты на выставку UzFood в Узбекистане – вот что в топе у восточных гурманов

«Современный, экологичный и комфортный» – в чем плюсы электробусов узнали в «Минсктрансе»
03 апреля 2026 14:22

«Современный, экологичный и комфортный» – в чем плюсы электробусов узнали в «Минсктрансе»

Какие белорусские продукты в топе в Узбекистане – новинки представили на выставке «UzFood»
01 апреля 2026 18:03

Какие белорусские продукты в топе в Узбекистане – новинки представили на выставке «UzFood»

Уникальная методика – рассказываем о минской школе с физкультурным уклоном
27 марта 2026 15:44

Уникальная методика – рассказываем о минской школе с физкультурным уклоном

Как выращивают цветы для украшения улиц столицы – узнали на Минском парниково-тепличном комбинате
20 марта 2026 14:53

Как выращивают цветы для украшения улиц столицы – узнали на Минском парниково-тепличном комбинате

Центр женского здоровья откроется в 2026-м на базе 3-й ГКБ Минска
06 марта 2026 14:15

Центр женского здоровья откроется в 2026-м на базе 3-й ГКБ Минска