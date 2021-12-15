Людмила Гладкая о евродепутатах: «С журналистами общаться не хотят, зато их хозяева по телевизору делают очень громкие заявления»

Новости Беларуси. Поведение так называемых евродипломатов вызывает все больше и больше вопросов у белорусского общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наглое и неприкрытое вмешательство во внутренние дела независимого государства, давление на государственные органы и открытая поддержка мятежа. Как реагировать на такое поведение, рассуждают наш политический обозреватель Григорий Азаренок и известный журналист Людмила Гладкая. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».

С журналистами общаться не хотят. Тут они на публику обнимаются с женами преступников Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях обозреватель «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая. Сегодняшняя тема – евродипломаты. Ты их очень хорошо знаешь. Я думаю, и они, когда тебя видят, сразу начинают бояться, отходить в сторону и так далее, правильно? Ты на всех судах их видела?

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Вряд ли они меня боятся, маленькую такую. Хотя санкции ввели против меня в том числе, против тебя и наших коллег. Они ездят на все такие суды (вроде суда над Колесниковой). Они ездили на процессы, точнее, пытались попасть, по крайней мере публике пытались показать, что они хотели бы попасть на суды. Например, Колесниковой Марии. Вчера [14 декабря – прим. ред.] был вынесен приговор группировке Тихановского, Статкевича и еще четверым фигурантам. Самое интересное, что они вроде как пытаются попасть – для публики, для картинки. На самом деле вчера было 12 представителей Евросоюза, США, также российские представители. И из всей этой группы аккредитацию попытались получить только четыре человека, в зал суда пришел только один человек. Остальные даже не озаботились аккредитацией МИДа. Азаренок: дали 18 лет политическому гопнику, который хотел сажать и убивать детей, это их страшно возмутило – читайте здесь. Григорий Азаренок:

Причем и ты, и я задавали вопрос, почему они принципиально отказываются аккредитацию МИДа получать. Ты им много вопросов задаешь, на хоть один они когда-нибудь ответили?

Людмила Гладкая:

Мне бы хотелось. Ты пытался, я пыталась. В Куропатах в том числе. У меня не получилось услышать ни один их ответ. Они общаться не хотят. Я не могу понять, для чего они туда в принципе ходят. На сам процесс они идти не хотят. С журналистами общаться они не хотят. Зато их хозяева где-то по телевизору у них там делают очень громкие заявления различные. Тут они на публику обнимаются с женами преступников. Вообще, странно. Григорий Азаренок:

Мы видели вчера. Представитель США очень нежно обнимал Дарью Лосик. Людмила Гладкая:

Да, а ее Лосик, муж, подмигивал мне во время процесса. У них странная семейная пара. Люди пытались спросить: «Что вы здесь делаете? Вы здесь по личной инициативе, просто из любопытства праздного, кого-то поддержать?» Представитель Швеции намекнула, что вроде как там… В частности, она представитель своей страны. У меня тут же вопрос появился к представителю шведского посольства: а как же граждане Беларуси… Григорий Азаренок:

Кузнечики. Людмила Гладкая:

...которые больше года находятся в этом посольстве Швеции, и непонятно, что с людьми вообще происходит. Я у нее спрашиваю, она смотрит и говорит: они общаются со СМИ. С какими СМИ, где они? Мы ничего такого не слышали. Я говорю: я хотела бы подойти или мои коллеги, с ними пообщаться, живы ли.

Отец и сын перепрыгнули через забор амбасады Швеции. Что с ними, никто не знает Григорий Азаренок:

Напомним, во время одного из маршей отец и сын перепрыгнули через забор амбасады Швеции и там уже больше года находятся. Что с гражданами Беларуси, никто не знает. Людмила Гладкая:

Причем у одного из этих граждан онкология. В любой момент с человеком может случиться страшное. Готова ли Швеция понести ответственность за, не дай бог, гибель этого человека? Там же был представитель США. У меня больше вопросов было именно к нему, в частности, по санкциям против нас. Крупный мужчина, Рубен зовут. Он: «Вон туда, посол, посол, не ко мне вопросы». Я говорю: «Как же не к вам? Вы представитель Штатов». Я считаю, что все, что происходило негативного в последние дни (мы понимаем, о каких событиях мы говорим), как раз таки вопрос надо адресовать представителю Штатов – и про беженцев, и про попытку госпереворота. Григорий Азаренок:

Попытка убийства Президента. Людмила Гладкая:

Да, все вот эти вещи. Плюс, почему они не возмущаются тем, что в Литве, в Польше, на границе литовские, польские силовики избивают и убивают беженцев. Григорий Азаренок:

Туда они не поехали. Они на суды к людям, которых они не знают. Если мы помним Куропаты, мы задавали вопрос «кто здесь похоронен?», и они ни одного расстрелянного поэта не знали. Но туда, где реально происходили какие-то исторические события, они не поехали. Как думаешь, почему? Ты им предлагала? Людмила Гладкая:

Да, и не один раз, причем я подходила с этим вопросом, говорила: давайте туда проедем. Они стоят с каменными лицами. Видимо, им нельзя говорить, ими не получено разрешение. У них получено разрешение на то, чтобы вот так ходить.

Человек вместо того, чтобы ответить, просто начал от меня отмахиваться портфелем Григорий Азаренок:

Президент, когда был в лагере беженцев, рассказывал, что им задача поступила: с белорусскими и российскими СМИ не общаться вообще. Там есть этот дедушка немецкий, вот он уже пожилой человек, он понимает, какую они гадость творят. Но тоже сказать ничего не может. По нему видно, что немножко его совесть гложет. Людмила Гладкая:

Видимо, совесть его все-таки объяснила, что к чему. В этот раз на процессе его не было, он не пошел, не поехал, не стал участвовать во всей этой странной ситуации. Мои коллеги попытались узнать: вы знакомы с этими людьми, которых осудили, за какие статьи их осудили? Их суд уже назвал преступниками, приговор вступит в силу через 10 суток, если он не будет обжалован. Григорий Азаренок:

Интересно, что было бы с человеком в тех же Штатах или в Европе, который ездил бы на трейлере и рассказывал, что мы будем всех вешать, мочить, гнобить, убивать, который организовывал массовые беспорядки, сбивал милиционеров? Людмила Гладкая:

Самое интересное. Есть Ассанж, люди сравнивают. Григорий Азаренок:

175 лет.

Людмила Гладкая:

Да, человек сказал правду, значит он должен сесть пожизненно, он преступник, оказывается, нет ему оправдания. А этот, который Тихановский, призывал убивать людей, то есть он действительно преступник, он, видите ли, должен выйти на свободу. Это парадокс просто. И мы все эти вопросы им задавали. Я говорю, ответов не было. Григорий Азаренок:

При этом они иногда совсем недипломатично себя ведут. Мы видели эти знаменитые видео, когда они пытались от тебя папкой отмахиваться в Куропатах, как-то исподтишка подленько толкнуть. По ним видно, как они раздражаются, как они ненавидят уже нас. Есть такое?

Может поговорим? Людмила Гладкая:

Вообще, мне странно, когда мужчина ведет себя так. Не говоря уже о представителе другого государства. Ты лицо этого государства. Так если такие лица у Евросоюза, то мне жаль граждан, которые живут в этих странах. Подленькая такая политика. Например, в суде на одном из процессов я задавала ему вопрос. Человек вместо того, чтобы как-то ответить, просто начал от меня отмахиваться портфелем. Что он пытался сделать? Выбить у меня телефон. В Куропатах, да, мы с тобой пытались задать вопросы по санкциям, по самолету – где расследование, что они так кричат. Человек попытался толкнуть, во-первых, несколько раз, хотя я шла спиной, могла упасть. Подножки какие-то. Понимаешь, все настолько мерзко, подло. «Они реально понимают, что ведут здесь подрывную деятельность. И, как мне кажется, особо не стесняются» Григорий Азаренок:

Мы сейчас смеемся над ними, но тем не менее. Мы помним, как посольство США тоже выкладывало планы на марш, выкладывали деструктивные каналы, террористические. И они тоже выкладывали. Финансировались там всякие эти адвокаты, пиар, реклама, сотрудничество с террористами-экстремистами. И я уверен, что об этом не могли знать руководители. То есть они реально понимают, что ведут здесь подрывную деятельность. И, как мне кажется, особо даже не стесняются. Людмила Гладкая:

Они прекрасно это понимают. Вот поначалу, до того, как мы стали достаточно активно, скажем так, задавать им вопросы раньше, до этого они смотрели как-то так на наших людей, на белорусов, ходили тут как хозяева. Это чужая страна, вы выполняете здесь работу. Как вообще эта ваша деятельность, то, что вы ходите на суды к белорусским преступникам, какое это вообще имеет отношение к вашим странам, к гражданам ваших стран, западных в том числе, Евросоюзу? То есть как это вообще соотносится с вашей деятельностью? Что вы здесь делаете? Какую функцию вы выполняете? То есть, опять же, если вы здесь как представители других стран, Евросоюза, так вы, значит, выполняете какое-то задание, какую-то миссию. Какую вы можете, если вообще не соотносится с вашей работой, ну никак? Григорий Азаренок:

В советское время все понимали, что дипломаты – это шпионская деятельность, но это хотя бы прикрывали хоть как-то. А сейчас просто в открытую они ходят и подрывают здесь государственный строй. Что такое дипломатия? Это попытки найти какие-то точки соприкосновения Людмила Гладкая:

Да. На самом деле, что такое дипломатия? Это попытки, если есть какой-то проблемный вопрос между двумя государствами, урегулировать, найти какие-то точки соприкосновения. А здесь что? То есть они, наоборот, действительно ведут, как ты говоришь, подрывную деятельность за счет разных инструментов. Мы их видели, не вижу смысла сейчас опять их перечислять. Это не дипломатия, это как агенты, которые контролируют что-то, которые раздают, может быть, задания. Правильно ты говоришь, они были связаны с рядом адвокатов, которые работали.

«Людей стимулируют для того, чтобы выйти на улицу и совершать преступление. Мол, мы вам заплатим» Григорий Азаренок:

Мы видели эти видео, то есть после судов они на «ты» прекрасно общаются и с родственниками, и с адвокатами. И даже какие-то бумаги друг другу передавали. Людмила Гладкая:

Так они их туда и приводят, на эти процессы. Потом, когда ты пытаешься взять комментарий у того же адвоката так называемого... Кстати, они сейчас, часть из них, которые себя показали не очень хорошо и, в принципе, дискредитировали себя как специалисты, они лишены вот этих своих… Григорий Азаренок:

Не отсвечивают сейчас нигде. Людмила Гладкая:

Ну да. Я думаю, куда-нибудь пойдут, в какое-то НПО. НКО уже закрывают. И здесь никак. Может быть в какой-нибудь другой не очень порядочной организации найдут себе применение. Григорий Азаренок:

То есть мы видим, они очень хорошо друг друга знают, они связаны. Людмила Гладкая:

Так они их и приводят даже. Григорий Азаренок:

И Чалый, болтливый человек, на одном из стримов рассказал, что они госпереворот обсуждали в литовском посольстве, еще здесь прошлым летом. То есть там был прием у литовского посла, и они там, Шрайбман, Чалый обсуждали, как он сказал, продержится власть или не продержится. И ставки делали. Это нормально вообще? Людмила Гладкая:

Не секрет, что даже в некоторых посольствах деньги передавали на эту деятельность, что через них переводили на оплату штрафов. Переводили деньги для оплаты штрафов. Григорий Азаренок:

Ооновский офис. Людмила Гладкая:

Да. И что самое опасное в этом всем, людей как бы стимулируют для того, чтобы выйти на улицу и совершать преступление. Мол, мы вам заплатим. Все равно, кто-то заплатит, не вы, выходите. Это и обман, это и стимулирование. И сейчас мы видим. Люди действительно попали. Мы же ездим тоже по своей журналистской работе по колониям и общаемся с теми людьми, которые вот тогда вышли на улицу, совершили серьезное преступление, благодаря вот этим, которые их вынуждали и призывали, в том числе такие, как Тихановский, который, слава богу, получил хороший срок. Кстати, мог бы и 20 лет.