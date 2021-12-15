«В оперативном порядке». В МВД рассказали, сколько граждан Украины в ближайшее время могут стать белорусами

Новости Беларуси. Департамент по гражданству и миграции продолжает выполнять поручение Президента о предоставлении гражданства иностранцам, которые проживают и работают на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Департамент по гражданству и миграции продолжает выполнять поручение Президента о предоставлении гражданства иностранцам, которые проживают и работают на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С августа в ведомство поступило более 3,5 тысячи заявок.
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД:
В настоящее время только в Министерстве внутренних дел находится более 200 материалов граждан Украины, которые также планируется в оперативном порядке рассмотреть и внести на ближайшее рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства, которая в последующем будет докладывать материалы Президенту Республики Беларусь. Кроме того, зачастую мы получаем обращения граждан, когда они мотивируют желание приобрести гражданство Республики Беларусь, но, к сожалению, в силу определенных обстоятельств (законодательства, сложного финансового положения или других причин) не могут отказаться от гражданства государства гражданской принадлежности, что является безусловным требованием нашего законодательства. Вместе с тем заявитель может представить в орган внутренних дел по месту приема документов на приобретение гражданства Республики Беларусь мотивированное заявление. Сотрудники органов внутренних дел ориентированы (и направлены соответствующие указания) на максимальное содействие этой категории граждан в рассмотрении вопроса приобретения гражданства Республики Беларусь, а также оказание консультационной помощи, особенно в таких сложных практических ситуациях.
Только за последнее время гражданство Беларуси получили почти 1 600 человек, из них большая часть – прибывшие из Украины.
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