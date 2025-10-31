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Трамп внезапно смягчил позицию по конфликту в Украине

31 октября 2025 13:35
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Политика Трампа вводит Европу в состояние полного непонимания. Некогда жесткая позиция Вашингтона по Украине внезапно смягчилась – констатируют Fox News. По данным телеканала, этот стратегический сдвиг произошел всего за две недели, аккурат после визита Зеленского в Вашингтон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп внезапно смягчил позицию по конфликту в Украине-2

Обещанные Киеву дальнобойные американские ракеты так и не были переданы Украине. Вслед за этим Министерство обороны США объявило о сокращении контингента НАТО в Румынии, Венгрии и Болгарии. Но настоящий шок для европейских чиновников вызвало равнодушие Трампа к поставкам российской нефти. В Брюсселе ожидали, что на встрече с Председателем КНР глава Белого дома начнет требовать от Китая отказаться от ее закупок. Однако этого не произошло. 

Напомним, историческая встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоялась 30 октября в Южной Корее. По итогам переговоров, тарифы США для Китая будут снижены с 57 % до 47 %. В ответ Пекин согласился снять ограничения на экспорт критически важных для США редкоземельных металлов, а также возобновить закупки американской сои. Этот торговый прорыв, очевидно, стал новым приоритетом Трампа.

# США # Международная политика

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