Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители

Новости Беларуси. К юбилею в Жировичский монастырь доставили 12 отлитых колоколов – дар российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднование из-за эпидемиологической ситуации проходит в камерной обстановке. Основные торжества перенесли на более поздний срок. О главной святыне монастыря и самой обители – материал Дмитрия Бояровича.

Колокола Жировичей, обновленные к празднику, звоном встречают важную дату. К ней и местная обитель, и сам агрогородок преобразились: отремонтированы здания семинарии, у входа в монастырь появился памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому.

Один из насельников когда-то помогал людям вернуться к вере.

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:

К празднику практически завершены работы по ремонту братского корпуса – он считается самым древним зданием. Конечно, мы очень благодарны государству, руководству государства во главе с Александром Григорьевичем Лукашенко.

«Уже должен был на том свете быть». Архиепископ Гурий рассказал, как в юности лобовая авария повлияла на его веру Свято-Успенский монастырь – это один из самых масштабных архитектурных ансамблей XVIII века в Беларуси. До недавнего времени была неизвестна точная дата основания обители. Сегодня историки называют 1520 год как дату первого упоминания лавры в литературе. Точно известно одно: за свою историю он ни разу не закрывался, сохраняя преемственность традиций в течение пяти столетий.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Праздник День явления иконы Божьей Матери, именуемой Жировичской, в сочетании с праздником Светлого Христова Воскресения в сердцах каждого человека, всех людей вызывает какое-то особое праздничное чувство.

Архиепископ Гурий рассказал, какой должна быть молитва во время пандемии История Жирович во многом связана с иконой Божьей Матери. Это один из самых почитаемых образов. Она впервые, как говорят в православии, явилась миру в 1470 году и произошло это здесь. Ей молились короли, цари и патриархи.

Еще в XVII веке люди сами записывали чудеса, которые с ними происходили после обращения к святыне. Икона за свою историю пропадала и являлась вновь.

В одно из таких явлений ее обнаружили школьники. Они увидели Богоматерь с иконой в руке, сидящую на камне. На этом месте был построен храм – сейчас это Явленская церковь, от слова «явление». Единственная в Беларуси – с камнем в основании престола. Тем самым валуном, на котором 500 лет назад нашли утраченный образ. Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:

Очень скоро обнаруживается, что икона обладает такими чудесными свойствами – помогает людям, исцеляет болезни. И люди начинают собираться вокруг этой иконы, и образуется такое небольшое поселение вокруг этой церкви.

Сегодня оригинал лика находится в Жировичах. Хотя на всеобщее обозрение выставлена его копия. Впрочем, в православии считается, что копия обладает той же чудотворной силой. Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах

До эпидемии в Жировичи приезжали паломники со всего мира, в том числе и из-за океана. Только в рамках экскурсионных туров монастырь посещает более 40 тысяч туристов в год. Кроме собственно обители, здесь есть и зоосад, и святые источники. Говорят, у того, кто окунется в них, болезнь как рукой снимет.

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:

Праздник праздником, но для нас важно, для всех насельников обители, для всех, кто трудится (преподаваетли, студенты), чтобы это место было местом отдыха для души и духа людей, кто сюда приходит. Чтобы могли сбросить бремя грехов, ошибок, легче было идти по жизни.