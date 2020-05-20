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Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители

20 мая 2020 16:27
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Новости Беларуси. К юбилею в Жировичский монастырь доставили 12 отлитых колоколов – дар российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднование из-за эпидемиологической ситуации проходит в камерной обстановке. Основные торжества перенесли на более поздний срок.

О главной святыне монастыря и самой обители – материал Дмитрия Бояровича. 

Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители-1

Колокола Жировичей, обновленные к празднику, звоном встречают важную дату. К ней и местная обитель, и сам агрогородок преобразились: отремонтированы здания семинарии, у входа в монастырь появился памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому.  

Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители-4

Один из насельников когда-то помогал людям вернуться к вере. 

Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители-7

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:
К празднику практически завершены работы по ремонту братского корпуса  он считается самым древним зданием. Конечно, мы очень благодарны государству, руководству государства во главе с Александром Григорьевичем Лукашенко.

Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители-10

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Свято-Успенский монастырь – это один из самых масштабных архитектурных ансамблей XVIII века в Беларуси. До недавнего времени была неизвестна точная дата основания обители. Сегодня историки называют 1520 год как дату первого упоминания лавры в литературе. Точно известно одно: за свою историю он ни разу не закрывался, сохраняя преемственность традиций в течение пяти столетий. 

Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители-13

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:  
Праздник День явления иконы Божьей Матери, именуемой Жировичской, в сочетании с праздником Светлого Христова Воскресения в сердцах каждого человека, всех людей вызывает какое-то особое праздничное чувство.  

Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители-16

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История Жирович во многом связана с иконой Божьей Матери. Это один из самых почитаемых образов. Она впервые, как говорят в православии, явилась миру в 1470 году и произошло это здесь. Ей молились короли, цари и патриархи.  

Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители-19

Еще в XVII веке люди сами записывали чудеса, которые с ними происходили после обращения к святыне. Икона за свою историю пропадала и являлась вновь.  

Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители-22

В одно из таких явлений ее обнаружили школьники. Они увидели Богоматерь с иконой в руке, сидящую на камне. На этом месте был построен храм – сейчас это Явленская церковь, от слова «явление». Единственная в Беларуси – с камнем в основании престола. Тем самым валуном, на котором 500 лет назад нашли утраченный образ. 

Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:  
Очень скоро обнаруживается, что икона обладает такими чудесными свойствами – помогает людям, исцеляет болезни. И люди начинают собираться вокруг этой иконы, и образуется такое небольшое поселение вокруг этой церкви.  

Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители-25

Сегодня оригинал лика находится в Жировичах. Хотя на всеобщее обозрение выставлена его копия. Впрочем, в православии считается, что копия обладает той же чудотворной силой. 

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Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители-28

До эпидемии в Жировичи приезжали паломники со всего мира, в том числе и из-за океана. Только в рамках экскурсионных туров монастырь посещает более 40 тысяч туристов в год. Кроме собственно обители, здесь есть и зоосад, и святые источники. Говорят, у того, кто окунется в них, болезнь как рукой снимет.   

Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители-31

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:
Праздник праздником, но для нас важно, для всех насельников обители, для всех, кто трудится (преподаваетли, студенты), чтобы это место было местом отдыха для души и духа людей, кто сюда приходит. Чтобы могли сбросить бремя грехов, ошибок, легче было идти по жизни. 

Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители-34

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации празднование в Жировичах прошло в камерной обстановке. Сегодня состоялись всенощные бдения. Верующие собрались на божественную литургию. Все службы прошли с соблюдением необходимых мер безопасности. 

# Православные в Беларуси # общество # Дмитрий Боярович # Гурий # Митрополит Минский и Заславский Павел # Иеромонах Евстафий # Фотофакт

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