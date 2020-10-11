Экспорт на 18 миллионов долларов. Рассказываем о современном производстве постельного белья

Новости Беларуси. Одно из самых крупных текстильных предприятий в СНГ и Европе. Барановичское хлопчатобумажное производственное объединение – пример того, когда модернизация помогла сохранить не просто коллектив, а целое направление для страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня они застилают каждую третью кровать в Беларуси своим постельным бельем. В условиях пандемии одними из первых среагировали и произвели больше 5 миллионов масок. А параллельно работают над созданием ткани, на которой вирус банально не сможет прижиться.

Иван Турчак, генеральный директор Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:

У предприятия должно быть прошлое. Вопрос, какое там прилагательное – советское оно, белорусское – это уже вопрос к людям, которые работали на предприятии. Сегодня предприятие с точки зрения бизнеса другое. Но начинка, само сердце, конечно, сохранились с тех времен, и мы этим гордимся.

Текстиль – одна из самых высококонкурентных отраслей. Традиционный бизнес для Индии, Пакистана, стран Средней Азии. Это шорт-лист тех, кто вкладывает в развитие немалые деньги. Беларусь без собственных хлопковых полей готова потеснить мировой рынок.

Раиса Ромейко, главный технолог Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:

Он приходит неочищенный. В нем есть и остатки стеблей, и остатки коробочек, в которые прячется хлопок. В нем и лигнина хватает, разных природных примесей, которые очищаются очень с трудом. Все наше производство построено на том, чтобы его почистить и сделать то комфортное постельное белье, на котором мы все спим.

От цветка хлопка до продаж готовой продукции. Под одной крышей полный технологический процесс производства. 16 гектаров или 23 футбольных поля. Хлопок здесь очищают, расчесывают, укладывают в ленты и скручивают в пряжу. На ткацкой фабрике из нее формируют ткань. 550 ударов в минуту – ритм сердца производства. Каждая третья кровать в Беларуси устлана «Блакiтом». На Барановичском предприятии рассказали, как создают уникальные коллекции

Хлопок в Беларуси не растет, не тот климат. Впрочем, кто знает? Жаркие температуры становятся больше нормой. Предприятие работает почти на 100 % на импортном сырье, при этом, удивятся скептики, оно валютоокупаемое.

Иван Турчак:

В 2012 году, когда мы начинали работать над этой программой, экспорт составлял около миллиона долларов в год. Сегодня мы продаем почти на 18 миллионов долларов в год. Модернизация, которая была проведена на предприятии, работа с внутренними процессами (достаточно большая) помогла нам и качество немножко поменять, расширить предложение по рынку. Соответственно, результаты есть в этой части.

Сегодня экспорт тканей и готовой продукции порядка 50 %. Россия, Украина, Европа, Бразилия и Соединенные Штаты Америки. Там ждут не просто хлопчатобумажные ткани, а особого свойства.

Иван Турчак:

Этот сигаретный тест в принципе уникальный. Его делают только немцы, но мы тоже его прошли. Час реально сигареты лежат на ткани, и ткань только обуглилась. Черные полосы, нет возгорания.