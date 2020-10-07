«Я очень хотела быть сопричастна этому прекрасному событию». В Жировичах освятили новые колокола

Новости Беларуси. Большой праздник в агрогородке Жировичи. Там отмечают 500-летие святой обители и 550-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественные мероприятия намечались на весну, но из-за эпидситуации их перенесли на октябрь. И вот сегодня, 7 октября, все верующие могли принять участие в соборном служении перед чудотворным образом и своими глазами увидеть новые колокола. Все самые интересные моменты дня – у Галины Буро.

Резонансный перезвон наполнил атмосферу торжественностью. Это те самые колокола, которые прибыли весной из России по просьбе архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия и при содействии руководства обеих стран.

Галина Буро, корреспондент:

Общий вес этих колоколов – 8 тонн. Самый большой из них – благовестник – весит чуть больше 4 тонн. На нём отлиты слова: «Попечением Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина». Всего же колоколов 12. Их изготовили на колокололитейном заводе в Воронеже специально для Жировичского монастыря.

Новые колокола окропили святой водой. Для них пока возведена временная звонница рядом с Явленской церковью прямо на территории обители. Раньше на молитву призывали звоном со старой колокольни, которая размещена через дорогу от монастыря. Но в честь 500-летия обители решено заложить камень в основание новой колокольни. Местом выбран фруктовый сад.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Сегодня у нас есть подтверждение от представителей бизнеса ряда регионов: Свердловской, Воронежской, Омской и других областей, которые готовы поддержать проект строительства 58-метровой колокольни. Колокольни, которая возвестит новый, наверное, исторический этап жизни Жировичской обители, а значит Белорусского экзархата, а значит и всей Русской православной церкви.

В честь юбилейных дат монастырю немало подарков – отремонтированный старинный братский корпус, колокольня. А на входе появилась бронзовая скульптура преподобному мученику Серафиму Жировичскому. Высота вместе с пьедесталом – 3,5 метра, вес превышает 700 килограммов. К слову, благое дело финансово поддержали крупные белорусские предприятия – пожертвовали на духовное искусство без малого 100 тысяч рублей.

Именно в Жировичах преподобный Серафим принял монаший сан, занимался проповедничеством, но при советской власти был отправлен в концлагер. В конце прошлого столетия его причислили к лику святых мучеников земли белорусской.

Я очень хотела попасть сюда на юбилей иконы Жировичской Божией Матери в мае, но, к сожалению, граница была закрыта. Я живу в России, и вот только сейчас мне удалось побывать здесь в такой памятный день.

Я очень хотела увидеть нового Митрополита, хотела быть сопричастна этому прекрасному событию. Мысль о том, что через столетия люди придут и будут видеть всё то, что сегодня в закладке было, меня вдохновляет.

А вот и та самая чудотворная икона Жировичской Божией Матери. Маленькая, хрупкая, но обладающая невероятной силой для тех, кто верит. Редкий случай, когда старинный образ выносят на улицу. Но сегодня тот самый повод – в 2020 году исполнилось 550 лет, как икона явилась миру. Это чудо. Икона считается покровительницей Беларуси и входит в топ-100 самых значимых и почитаемых православных образов мира.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Скромное место, оно служило местом для выпаса скота. Матерь Божья избрала его для того, чтобы явить свою чудотворную икону – одну из многих, чтобы засвидетельствовать людям, что она заботится о них, любит и даёт им живое свидетельство своего попечения – чудотворную икону.