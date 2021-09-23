Размер субсидий – до 4000 рублей. Что ещё делает государство для поддержки начинающих предпринимателей?

Новости Беларуси. В Минской области с начала 2021 года денежную помощь от государства на развитие бизнеса получили около 200 человек. Больше всего – в Слуцком, Солигорском и Червенском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Треть среди них – молодежь, которая желает развивать собственный бизнес. Самые популярные направления – торговля, сфера услуг и производство товаров. Также активно развивается сфера агроэкотуризма и ремесленничество. Размер субсидии разный. Для города – это 3 000 рублей, сельской местности – 4 000. В районах бизнес-специалисты учат молодых предпринимателей правильно вести свое дело, при этом используют современные информационные технологии.

Вероника Азаркевич, начальник управления комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Наша задача – не только оказать финансовую поддержку гражданам, которые хотят открыть свое дело, бизнес, а также обучить основам предпринимательской деятельности. Поэтому государство бесплатно отправляет на обучающие курсы предпринимательской деятельности, где гражданам помогают составить бизнес-план, оценить все риски, перспективы.