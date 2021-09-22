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«Даже была драка в больнице из-за очереди». О каких проблемах в медицине рассказали сенатору в Брестской области

22 сентября 2021 19:03
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Новости Беларуси. Сенаторы провели 22 сентября единый прием граждан в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в области от Бреста до Лунинца прием вели 13 парламентариев. Выплаты пенсий, развитие транспортной инфраструктуры и строительства жилья. На месте сенаторы пытались выработать наиболее эффективные механизмы решения проблем и помочь каждому.

«Даже была драка в больнице из-за очереди». О каких проблемах в медицине рассказали сенатору в Брестской области-1

Валентина Михайловна приехала в Каменец, чтобы горой стоять за родной город Высокое. Некогда райцентр, а сегодня – один из городов Каменецкого района. Озеленение, качество дорог и транспортное сообщение, места в детском саду и нехватка врачей в местной больнице – неравнодушная жительница и местный активист озвучивает волнующие вопросы сенатору Михаилу Русому.

«Даже была драка в больнице из-за очереди». О каких проблемах в медицине рассказали сенатору в Брестской области-4

Валентина Лысенко, жительница города Высокое:
По больнице – так это вообще у нас проблема. У нас, во-первых, докторов нет. У нас очереди – это ужасно. Даже была драка в больнице из-за очереди. Какая там дистанция?

«Даже была драка в больнице из-за очереди». О каких проблемах в медицине рассказали сенатору в Брестской области-7

Строительство еще одного детсада в городе Михаил Русый видит неперспективным – в ближайших деревнях есть места. Для государства дешевле продумать подвоз малышей по аналогии со школьниками. А вот разобраться с нехваткой медиков – поручение дано на месте.

«Даже была драка в больнице из-за очереди». О каких проблемах в медицине рассказали сенатору в Брестской области-10

Валентина Лысенко:
Мне понравилось, как вел со мной беседу Михаил Иванович. Он меня слушал и, я думаю, меня услышал. Потому что, когда я записывалась, они спросили предварительно, какие вопросы, и он уже их знал. Мне понравилось с ним.

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# Прием граждан # общество # Михаил Русый # Валентина Лысенко # Фотофакт

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