«Даже была драка в больнице из-за очереди». О каких проблемах в медицине рассказали сенатору в Брестской области

Новости Беларуси. Сенаторы провели 22 сентября единый прием граждан в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в области от Бреста до Лунинца прием вели 13 парламентариев. Выплаты пенсий, развитие транспортной инфраструктуры и строительства жилья. На месте сенаторы пытались выработать наиболее эффективные механизмы решения проблем и помочь каждому.

Валентина Михайловна приехала в Каменец, чтобы горой стоять за родной город Высокое. Некогда райцентр, а сегодня – один из городов Каменецкого района. Озеленение, качество дорог и транспортное сообщение, места в детском саду и нехватка врачей в местной больнице – неравнодушная жительница и местный активист озвучивает волнующие вопросы сенатору Михаилу Русому.

Валентина Лысенко, жительница города Высокое:

По больнице – так это вообще у нас проблема. У нас, во-первых, докторов нет. У нас очереди – это ужасно. Даже была драка в больнице из-за очереди. Какая там дистанция?