Активнее всего – Столбцовский и Несвижский районы. В Минской области вакцинировались более 200 тысяч человек

Новости Беларуси. В Минской области полный курс вакцинации прошли более 200 тысяч человек. Активнее всего прививаются жители Столбцовского и Несвижского районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Причем в равной степени предпочтение отдают как российскому, так и китайскому препарату.

Например, в Слуцкую центральную районную больницу поступило более 2 500 доз китайской вакцины. Чтобы пройти прививочную кампанию, достаточно обратиться в поликлинику. Здесь организована также зона первичного осмотра: проверяют уровень кислорода в крови, давление и отсутствие вирусных инфекций. После полной вакцинации можно получить сертификат с QR-кодом о ее прохождении.

Елена Малишевская, заведующая поликлиникой Слуцкой центральной районной больницы:

На прививку можно записаться через интернет, можно позвонить по телефону. Можно просто прийти на прививку. Прививают у нас с 09:00 до 19:00. Мы прививаем население не только в поликлинике, мы прививаем на дому, выезжаем на предприятия, активно приглашаем, работаем с коллективами.