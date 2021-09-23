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КГБ задержал экстремиста, готовившего ряд терактов. Анонс специального репортажа на СТВ

23 сентября 2021 13:18
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Новости Беларуси. Оружие и боеприпасы для устрашения и убийств. Комитет госбезопасности задержал очередного экстремиста, готовившего ряд терактов и нападений на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Под прицелом обвиняемого были представители силовых структур, судьи и даже политики. Оружие для террора задержанный привозил из-за границы, а задания получал от иностранных кураторов по телефону. Как оперативники вышли на экстремиста, кто платил ему и при чем в этой истории депутат Гайдукевич?

Специальный репортаж «Во имя куратора» смотрите 23 сентября в информационном канале СТВ.

КГБ задержал экстремиста, готовившего ряд терактов. Анонс специального репортажа на СТВ-1

Виртуальное знакомство с реальной угрозой. Как иностранные кураторы вербуют белорусских экстремистов?

КГБ задержал экстремиста, готовившего ряд терактов. Анонс специального репортажа на СТВ-4

– Мне пришло сообщение, что типа бывший силовик – «не хотите реально кроме общения принять участие?»
– В чем?
– Сопротивление показать.

Триггер террора или оружие протестов? Кому предназначались схроны со стволами и взрывателями?

КГБ задержал экстремиста, готовившего ряд терактов. Анонс специального репортажа на СТВ-7

Иностранные кураторы возложили на Соколова задачу по оборудованию в различных местах Республики Беларусь схронов, содержащих огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, предназначавшиеся для других экстремистских групп.

КГБ задержал экстремиста, готовившего ряд терактов. Анонс специального репортажа на СТВ-10

Запугать или устранить? Под прицелом – силовики, судьи и политики. Где экстремист находил их адреса и как в списке снова оказался депутат Гайдукевич?

КГБ задержал экстремиста, готовившего ряд терактов. Анонс специального репортажа на СТВ-13

Он мне прислал видео с YouTube, где выступает Гайдукевич. Я посмотрел, этого человека я видел, когда в его двор бросили коктейли Молотова.

Специальный репортаж «Во имя куратора». Смотрите 23 сентября в 19.30 на СТВ.

# КГБ Беларуси # общество # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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