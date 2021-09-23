КГБ задержал экстремиста, готовившего ряд терактов. Анонс специального репортажа на СТВ

Новости Беларуси. Оружие и боеприпасы для устрашения и убийств. Комитет госбезопасности задержал очередного экстремиста, готовившего ряд терактов и нападений на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под прицелом обвиняемого были представители силовых структур, судьи и даже политики. Оружие для террора задержанный привозил из-за границы, а задания получал от иностранных кураторов по телефону. Как оперативники вышли на экстремиста, кто платил ему и при чем в этой истории депутат Гайдукевич?