КГБ задержал экстремиста, готовившего ряд терактов. Анонс специального репортажа на СТВ
Новости Беларуси. Оружие и боеприпасы для устрашения и убийств. Комитет госбезопасности задержал очередного экстремиста, готовившего ряд терактов и нападений на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под прицелом обвиняемого были представители силовых структур, судьи и даже политики. Оружие для террора задержанный привозил из-за границы, а задания получал от иностранных кураторов по телефону. Как оперативники вышли на экстремиста, кто платил ему и при чем в этой истории депутат Гайдукевич?
Специальный репортаж «Во имя куратора» смотрите 23 сентября в информационном канале СТВ.
Виртуальное знакомство с реальной угрозой. Как иностранные кураторы вербуют белорусских экстремистов?
– Мне пришло сообщение, что типа бывший силовик – «не хотите реально кроме общения принять участие?»
– В чем?
– Сопротивление показать.
Триггер террора или оружие протестов? Кому предназначались схроны со стволами и взрывателями?
Иностранные кураторы возложили на Соколова задачу по оборудованию в различных местах Республики Беларусь схронов, содержащих огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, предназначавшиеся для других экстремистских групп.
Запугать или устранить? Под прицелом – силовики, судьи и политики. Где экстремист находил их адреса и как в списке снова оказался депутат Гайдукевич?
Он мне прислал видео с YouTube, где выступает Гайдукевич. Я посмотрел, этого человека я видел, когда в его двор бросили коктейли Молотова.
Специальный репортаж «Во имя куратора». Смотрите 23 сентября в 19.30 на СТВ.