Сергей Рачков о приёмах граждан: «Если всё объективно, в рамках закона, то всегда власть идёт навстречу»

Новости Беларуси. Сенаторы провели 22 сентября единый прием граждан в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в области от Бреста до Лунинца прием вели 13 парламентариев. Выплаты пенсий, развитие транспортной инфраструктуры и строительства жилья. На месте сенаторы пытались выработать наиболее эффективные механизмы решения проблем и помочь каждому. Трудоустройство, газификация и наведение порядка на земле. С таким запросом на прием обратились жители Лунинецкого района. Своей очереди высказаться ждали семь человек. Для многих обращение стало повторным.