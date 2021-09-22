Сергей Рачков о приёмах граждан: «Если всё объективно, в рамках закона, то всегда власть идёт навстречу»
Новости Беларуси. Сенаторы провели 22 сентября единый прием граждан в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в области от Бреста до Лунинца прием вели 13 парламентариев. Выплаты пенсий, развитие транспортной инфраструктуры и строительства жилья. На месте сенаторы пытались выработать наиболее эффективные механизмы решения проблем и помочь каждому.
Трудоустройство, газификация и наведение порядка на земле. С таким запросом на прием обратились жители Лунинецкого района. Своей очереди высказаться ждали семь человек. Для многих обращение стало повторным.
Молодая семья из Лунинца добивается, чтобы в их дом пришло тепло. Газифицировать улицу – это затратное дело. А объединиться с соседями у них не получается – новый микрорайон только строится. На приеме вместе с местными органами власти искали пути решения непростой ситуации.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы помогаем где-то заявителю и представителю сельисполкома найти общий язык. Урегулировать даже какую-то мини-конфликтную ситуацию. Пойти по конструктивному пути и найти решение той или иной проблемы. Но я всегда стараюсь подчеркнуть и помочь людям, которые приходят ко мне на прием, понять, что, как правило, это должна быть улица с двусторонним движением. Так нельзя – двигаться и требовать только то, что человек хочет. Если все объективно, в рамках закона, то всегда власть идет навстречу.
Все заявители по итогу получат официальные ответы. Кроме того, Сергей Рачков успел пообщаться с трудовыми коллективами. После приема он посетил местные предприятия.
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