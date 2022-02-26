Каким должен быть Президент Беларуси? Вот требования к кандидатам на пост в обновлённой Конституции

Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны. И он требует обдуманного подхода. Важен голос каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие изменения предложены для обновления Конституции? В чем суть поправок? И какие перспективы подразумевает проект?
Мы рассказываем то, что должен знать каждый.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Каким должен быть Президент Беларуси? В действующей Конституции и ее обновленной версии требования к кандидату в Президенты отличаются. Что предлагается изменить? Во-первых, минимальный возраст кандидата увеличить с 35 до 40 лет. Во-вторых, на пост белорусского лидера может претендовать лишь тот, кто до этого постоянно проживал в стране не менее 20 лет. Сейчас эта цифра вдвое меньше. И новое требование к потенциальному Президенту – не иметь гражданство иностранного государства, вида на жительство или другого документа иностранного государства.
Существенные изменения касаются и срока президентства. По действующей Конституции Президент может избираться неограниченное количество раз. Обновленный проект позволяет занимать этот пост только дважды. Длительность президентского срока неизменна – пять лет. В чем суть предлагаемых изменений? Они смогут защитить страну и наш народ от недобросовестных посягательств на место главы государства. Новые требования к будущему Президенту исключают тех, кто идет в политику, чтобы навязывать нам чужие идеалы. Стать лидером сможет лишь белорус сердцем и совестью.
Выбор за нами, так давайте сделаем его не для галочки.
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