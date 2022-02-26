Каким должен быть Президент Беларуси? Вот требования к кандидатам на пост в обновлённой Конституции

Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны. И он требует обдуманного подхода. Важен голос каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие изменения предложены для обновления Конституции? В чем суть поправок? И какие перспективы подразумевает проект? Мы рассказываем то, что должен знать каждый.