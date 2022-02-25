«Они сегодня во многом и так существуют». Что нового для молодёжи в проекте обновлённой Конституции?
Новости Беларуси. Большая работа по обновлению Основного закона государства проделана Конституционной комиссией. Она побывала в разных уголках страны, выслушала мнения белорусов и воедино собрала все предложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они не скрывают, что работать на заседаниях порой было сложно. Ведь состав комиссии большой, соответственно, и мнений много. Были и моменты, когда взгляды на конкретные поправки в Конституцию определенно расходились, но важно было прийти к единому мнению.
Действительно ли получился Основной закон страны народным? Виктория Ходосок пообщалась с одним из членов Конституционной комиссии.
Виктория Ходосок, СТВ:
При подготовке новой редакции Конституции проделана большая работа. Много ездили по трудовым коллективам, общались на диалоговых площадках. О чем спрашивали люди? Какие вопросы их интересовали?
Большая работа проделана, в рамках только всенародного обсуждения 10 тысяч обращений
Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Вы действительно правы. Большая работа проделана. Много встреч, порядка 10 тысяч обращений в рамках только всенародного обсуждения. Но, вообще, цифры гораздо выше, поэтому вопросы были разные. Я приведу пример – это вопросы, связанные со здравоохранением и бережным отношением наших граждан к собственному здоровью. Конечно, встречаясь с нашими педагогами, их волнует больше социальная сфера и социальный блок как таковой. Встречаясь с представителями промышленности, конечно, это реальный сектор нашей экономики.
Виктория Ходосок:
10 тысяч предложений – это много?
«Конституция, которая вынесена сегодня на референдум, – это народная Конституция»
Егор Макаревич:
Эти цифры гораздо больше. Это сотни тысяч предложений. Я скажу с большой уверенностью: Конституция, которая вынесена сегодня на референдум, – это народная Конституция. Потому что она действительно написана народом. 80-90 % предложений – это предложения, которые тем или иным образом озвучивались нашими людьми.
Виктория Ходосок:
Как проходили дискуссии, споры между членами Конституционной комиссии во время подготовки новой редакции Конституции?
Егор Макаревич:
Каждое заседание Конституционной комиссии – это порядка 6 часов проходила живая дискуссия, живой диалог, большое количество споров. Но я скажу, что здесь мы всегда приходили к общему консенсусу. Мне кажется, что сейчас можно действительно с уверенностью говорить, что Конституция получилась действительно для Беларуси будущего.
Виктория Ходосок:
На ваш взгляд, что принципиально нового на страницах обновленного Основного закона, в частности по части молодежи?
Егор Макаревич:
Что касается в целом текста Конституции, я бы сказал, что мы сохраняем фундамент нашего белорусского дома. Это важно. Те изменения, которые сегодня предлагается внести в проект Конституции, – это дополнительное развитие нашего дома. То есть, с одной стороны, мы его бережем, а с другой – усиливаем нашу государственность, усиливаем вещи, связанные с социальным блоком, усиливаем вещи, связанные с патриотическими ценностями, традиционными семейными ценностями. То есть это некая эволюционная модель развития государства.
Виктория Ходосок:
Статья 32.1 – это же новая статья?
«В Конституции появляется норма, касающаяся социальной ответственности»
Егор Макаревич:
Да.
Виктория Ходосок:
Государство способствует духовному, нравственному развитию молодежи. На каком уровне это сегодня и что это будут за возможности?
Егор Макаревич:
Что касается гарантий для молодежи, то они действительно сегодня во многом и так существуют. В Конституции закрепляется и закреплялась поддержка молодых семей. Сегодня наша государственная молодежная политика ориентирована на поддержку молодых специалистов. То есть это первое гарантированное рабочее место, это обучение за счет средств республиканского бюджета, это грантовая система для поддержки молодежных инициатив. Сказать, что сегодня условия для молодежи не созданы? Конечно, это абсолютно не так. Тем не менее статья еще раз подчеркивает роль молодежи в государственной политике. Здесь очень важно еще одну сделать отсылку: с одной стороны, мы предоставляем эти гарантии молодому поколению, а с другой – в том числе в Конституции появляется норма, касающаяся социальной ответственности. Конституция – это общественный договор, и здесь важно осознавать свою роль в исполнении этого договора.
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