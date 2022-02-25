«Они сегодня во многом и так существуют». Что нового для молодёжи в проекте обновлённой Конституции?

Новости Беларуси. Большая работа по обновлению Основного закона государства проделана Конституционной комиссией. Она побывала в разных уголках страны, выслушала мнения белорусов и воедино собрала все предложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не скрывают, что работать на заседаниях порой было сложно. Ведь состав комиссии большой, соответственно, и мнений много. Были и моменты, когда взгляды на конкретные поправки в Конституцию определенно расходились, но важно было прийти к единому мнению. Действительно ли получился Основной закон страны народным? Виктория Ходосок пообщалась с одним из членов Конституционной комиссии.

Виктория Ходосок, СТВ:

При подготовке новой редакции Конституции проделана большая работа. Много ездили по трудовым коллективам, общались на диалоговых площадках. О чем спрашивали люди? Какие вопросы их интересовали? Большая работа проделана, в рамках только всенародного обсуждения 10 тысяч обращений

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Вы действительно правы. Большая работа проделана. Много встреч, порядка 10 тысяч обращений в рамках только всенародного обсуждения. Но, вообще, цифры гораздо выше, поэтому вопросы были разные. Я приведу пример – это вопросы, связанные со здравоохранением и бережным отношением наших граждан к собственному здоровью. Конечно, встречаясь с нашими педагогами, их волнует больше социальная сфера и социальный блок как таковой. Встречаясь с представителями промышленности, конечно, это реальный сектор нашей экономики. Виктория Ходосок:

10 тысяч предложений – это много? «Конституция, которая вынесена сегодня на референдум, – это народная Конституция» Егор Макаревич:

Эти цифры гораздо больше. Это сотни тысяч предложений. Я скажу с большой уверенностью: Конституция, которая вынесена сегодня на референдум, – это народная Конституция. Потому что она действительно написана народом. 80-90 % предложений – это предложения, которые тем или иным образом озвучивались нашими людьми. Виктория Ходосок:

Как проходили дискуссии, споры между членами Конституционной комиссии во время подготовки новой редакции Конституции?

Егор Макаревич:

Каждое заседание Конституционной комиссии – это порядка 6 часов проходила живая дискуссия, живой диалог, большое количество споров. Но я скажу, что здесь мы всегда приходили к общему консенсусу. Мне кажется, что сейчас можно действительно с уверенностью говорить, что Конституция получилась действительно для Беларуси будущего. Виктория Ходосок:

На ваш взгляд, что принципиально нового на страницах обновленного Основного закона, в частности по части молодежи? Егор Макаревич:

Что касается в целом текста Конституции, я бы сказал, что мы сохраняем фундамент нашего белорусского дома. Это важно. Те изменения, которые сегодня предлагается внести в проект Конституции, – это дополнительное развитие нашего дома. То есть, с одной стороны, мы его бережем, а с другой – усиливаем нашу государственность, усиливаем вещи, связанные с социальным блоком, усиливаем вещи, связанные с патриотическими ценностями, традиционными семейными ценностями. То есть это некая эволюционная модель развития государства. Виктория Ходосок:

Статья 32.1 – это же новая статья? «В Конституции появляется норма, касающаяся социальной ответственности» Егор Макаревич:

Да.