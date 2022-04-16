«Лётчик-инструктор – это тоже педагог, отец». Кто и как в Беларуси обучает курсантов лётной академии

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации

Юлия Артюх:

Кроме авиации вас еще что-то прельщало, вы были, возможно, на каком-то распутье, все-таки и тяжела служба, и авиация, и переезды. Я уже поняла, что супруга поддерживала вас во всех передвижениях, сами не хотели сменить, на гражданку уйти, например, не было таких мыслей?

Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:

Пришел в авиацию за мечтой. Я до сих пор здесь нахожусь. Юлия Артюх:

С 88-го года вы в вооруженных силах, да?

Андрей Лукьянович:

Точно так. С 88-го года, поэтому я думаю, что это мое призвание. Я пока пытаюсь реализоваться полностью в своей профессии. Тот опыт, который я имею, я освоил пять типов авиационной техники: L-410, Ан-24, Ан-26, Ан-12, Ил-76. И сейчас этот опыт передаю молодым летчикам.

Юлия Артюх:

Быть командиром и передавать опыт молодым пилотам – это выступать педагогом, можно сказать. То есть, с одной стороны – командир, который отдает приказы, с другой стороны – надо молодому поколению аккуратно все рассказать, объяснить, подсказать, поддержать. Как эти две грани противоположные сочетаются и легко ли их сочетать?

Андрей Лукьянович:

Летная подготовка, конечно, включает в себя определенные этапы: теоретическая подготовка, тренажерная подготовка и только потом летная подготовка. Летчик-инструктор – это тоже педагог, отец для своих подчиненных. Поэтому все обучение идет от простого до сложного, от неизведанного к изведанному, от неизученного к изученному. И постоянно дублируя, основной принцип полетов – это делай как я. Как правило, мы воспитываем хороших пилотов, которые с честью выполняют любые задачи.

Юлия Артюх:

Андрей Юлианович, помимо того, что вы заместитель командующего, вы еще и летаете до сих пор, и инструктируете. Расскажите, пожалуйста, как вы передаете опыт?

Андрей Лукьянович:

Как говорится, преемственность всегда была, есть и будет. Опыт, который имеют, приобрели командиры, они передают своим подчиненным. На этом и держится наша школа авиации. У нас в Беларуси создана лучшая школа. К счастью, сохранены все лучшие традиции, советские традиции, поэтому мы показываем очень хорошие результаты на совместных учениях, оперативных учениях, которые прошли и на тех мероприятиях, которые запланированы в рамках армейских игр, где мы принимаем участие. Без наград, как правило, не возвращаемся. И всегда, хотел бы отметить, наши экипажи занимают лидирующие позиции в боевом применении авиационных средств поражения по наземным целям. А в прошлом году мы побили свой же рекорд, и наши экипажи увековечены на мраморных плитах в Кубинке в парке «Патриот».

Юлия Артюх:

Но помимо того, что вы летаете, вы пилотируете и другие военно-транспортные самолеты. Первый самолет был меньше, чем Ил, правильно?