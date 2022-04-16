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Михаил Орда: «Курган Славы находится в очень хорошем, очень ухоженном состоянии»

16 апреля 2022 15:45
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Новости Беларуси. Работы по благоустройству на Кургане Славы ведутся постоянно. Профсоюзы обновляют информационные стенды, укладывают плитку, ремонтируют ступени, обновляют военную технику, чтобы к майским праздникам все было в идеальном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Михаил Орда: «Курган Славы находится в очень хорошем, очень ухоженном состоянии»-1

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:  
Мы ухаживаем за этим символом нашей Победы. И для нас это большая честь. Мы не только работаем на субботниках. Эту работу мы продолжаем постоянно. Мы здесь обновляем, ремонтируем и видим, что Курган находится в очень хорошем, очень ухоженном состоянии. Так должно быть. И мы видим, что сегодня много детей, студенты приехали, приобщаются. Это и преемственность поколений. Это очень важно.  

Субботники отраслевых профактивов состоялись по всей стране. Добровольцы приводили в порядок территории братских кладбищ, мемориалов и памятных мест.  

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# Субботники в Беларуси # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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