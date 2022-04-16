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Александр Осенко: «Чтобы мы помнили о тех героях Великой Отечественной войны, благодаря которым мы имеем мирную Беларусь»

16 апреля 2022 15:49
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Новости Беларуси. К республиканскому субботнику 16 апреля присоединились работники нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с представителями Министерства информации и своими коллегами по цеху сотрудники СТВ трудились в Борисовском районе. В деревне Зачистье большая команда занялась благоустройством памятника местным воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Министр информации: «Для нас, офисных людей, вообще полезно выбраться и немного поработать на свежем воздухе». Подробнее.

Александр Осенко: «Чтобы мы помнили о тех героях Великой Отечественной войны, благодаря которым мы имеем мирную Беларусь»-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы находимся на захоронении в Борисовском районе, на захоронении партизан и участников Великой Отечественной войны. И я считаю, что это малая толика того, чтобы мы помнили о тех героях Великой Отечественной войны, благодаря которым мы имеем мирную Беларусь, свободную и независимую.

А в Минске сотрудники СТВ помогали приводить в порядок мемориальный комплекс «Тростенец» в урочище Благовщина. В годы войны здесь существовал один из крупнейших в Европе концлагерей, где погибли более 200 тысяч человек. Руководство города, представители предприятий, организаций и актив района высадили 120 деревьев, 450 кустарников, навели порядок на прилегающей территории.

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# Субботники в Беларуси # общество # Александр Осенко # Фотофакт

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