Министр информации: «Для нас, офисных людей, вообще полезно выбраться и немного поработать на свежем воздухе»

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Всем нашим журналистским десантом выбрались. И чтобы посадить несколько деревьев в Борисовском районе, и чтобы благоустроить эти памятники, и просто сделать нашу страну, наш район, рабочие места немного чище и краше. Мне кажется, это очень хорошая идея. А для нас, офисных людей, вообще полезно выбраться и немного поработать на свежем воздухе. И для здоровья, и для сохранения такого командного духа.

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