Министр информации: «Для нас, офисных людей, вообще полезно выбраться и немного поработать на свежем воздухе»
Новости Беларуси. К республиканскому субботнику 16 апреля присоединились и работники нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Осенко: «Чтобы мы помнили о тех героях Великой Отечественной войны, благодаря которым мы имеем мирную Беларусь». Подробнее.
Вместе с представителями Министерства информации и своими коллегами по цеху сотрудники СТВ трудились в Борисовском районе. В деревне Зачистье большая команда занялась благоустройством памятника местным воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Всем нашим журналистским десантом выбрались. И чтобы посадить несколько деревьев в Борисовском районе, и чтобы благоустроить эти памятники, и просто сделать нашу страну, наш район, рабочие места немного чище и краше. Мне кажется, это очень хорошая идея. А для нас, офисных людей, вообще полезно выбраться и немного поработать на свежем воздухе. И для здоровья, и для сохранения такого командного духа.
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