Что важно сделать на своём огороде в мае? Вот список важных работ

Май прибавил работы на приусадебных участках. Наступает время активной работы в огороде, рассказали в программе «Плюс-минус».
Что важно сделать в это время?
Май прибавил работы на приусадебных участках. Наступает время активной работы в огороде, рассказали в программе «Плюс-минус».
Что важно сделать в это время?
Уборка и подготовка грядок, установка парников, обработка теплицы, ну и, конечно, посев холодостойких культур, а также высадка в парники рассады теплолюбивых культур.
С оглядкой на погоду можно сажать картофель. Не забываем также подкормить плодовый сад. Обязательно нужно привести в порядок клумбы, стоит уделить внимание розам.
Им не помешает профилактическая обработка от грибковых болезней. Также не забывайте про подкормку многолетних цветов.