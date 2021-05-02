Что важно сделать на своём огороде в мае? Вот список важных работ

Май прибавил работы на приусадебных участках. Наступает время активной работы в огороде, рассказали в программе «Плюс-минус». Что важно сделать в это время?

Уборка и подготовка грядок, установка парников, обработка теплицы, ну и, конечно, посев холодостойких культур, а также высадка в парники рассады теплолюбивых культур.

С оглядкой на погоду можно сажать картофель. Не забываем также подкормить плодовый сад. Обязательно нужно привести в порядок клумбы, стоит уделить внимание розам.