Прямой эфир

Что важно сделать на своём огороде в мае? Вот список важных работ

02 мая 2021 22:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Май прибавил работы на приусадебных участках. Наступает время активной работы в огороде, рассказали в программе «Плюс-минус».

Что важно сделать в это время?

Что важно сделать на своём огороде в мае? Вот список важных работ-1

Уборка и подготовка грядок, установка парников, обработка теплицы, ну и, конечно, посев холодостойких культур, а также высадка в парники рассады теплолюбивых культур.

Что важно сделать на своём огороде в мае? Вот список важных работ-4

С оглядкой на погоду можно сажать картофель. Не забываем также подкормить плодовый сад. Обязательно нужно привести в порядок клумбы, стоит уделить внимание розам.

Что важно сделать на своём огороде в мае? Вот список важных работ-7

Им не помешает профилактическая обработка от грибковых болезней. Также не забывайте про подкормку многолетних цветов.

Что важно сделать на своём огороде в мае? Вот список важных работ-10

Читайте также:

Будет ли лето засушливым и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю мая

Как самому вырастить пионы? Эти советы вам точно пригодятся

Больше витаминов, чем в обычных овощах. Как вырастить микрозелень у себя в квартире?

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Девочка ищет отца». Самый кассовый детский фильм о войне в истории советского кино. Как проходили съёмки?
02 мая 2021 21:37

«Девочка ищет отца». Самый кассовый детский фильм о войне в истории советского кино. Как проходили съёмки?

Даже туи и рододендроны. Белорус о том, как решился высаживать экзотические растения на чернобыльских землях
02 мая 2021 21:22

Даже туи и рододендроны. Белорус о том, как решился высаживать экзотические растения на чернобыльских землях

Обязательно проходит радиологический контроль. Как выращивают лес на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС?
02 мая 2021 21:16

Обязательно проходит радиологический контроль. Как выращивают лес на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС?