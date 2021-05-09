Что нужно сделать в мае, чтобы здоровья прибавилось на весь год? Эти народные приметы расскажут о погоде на лето

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 10 мая – Семен Ранопашец. В это время в старину старались приступить к пахоте, рассказали в программе «Плюс-минус». Хлеб было принято сеять только в теплую погоду и в теплую землю. Потеплеет до +26 градусов. Чем ещё удивит погода белорусов в середине мая?

Считалось, что если сады зацветали по холоду, то и жатва будет в холода. Если в этот день солнце взошло ясное – лето жди ветреное. Облака быстро бегут против ветра – к продолжительному ненастью.

12 мая – Девять целителей. В этот день существовал такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год. Если в этот день подул сильный ветер – к скорому ненастью. Если дождь начинается с молний, то он будет затяжным.