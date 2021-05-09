Как понять, что у вас аллергия на цветение? Симптомы и рекомендации врача

Радость от весны не всегда можно ощутить, что называется, по полной. Всему виной пыльца цветущих растений и реакция на это явление, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Между тем многие люди списывают свои дискомфортные ощущения на простуду и даже не подозревают, что весна вызывает у них аллергию. Ведь именно в апреле-мае аллергики реагируют на цветение березы, ольхи, клена и орешника.

Елена Евсейчик, врач общей практики 39-й городской клинической поликлиники г. Минска: Основными симптомами аллергии являются обильный водянистый насморк, заложенность носа. Как правило, еще поражаются глаза, наблюдаются отечность, покраснение век, зуд, что отличает аллергию от простудных заболеваний, затруднение дыхания, в редких случаях развивается бронхиальная астма. Может быть повышение температуры, также кожные проявления в виде крапивницы. Что характерно, симптомы развиваются на протяжении действия аллергена.

Такие люди должны знать, что у них есть аллергия. Им не рекомендуется бывать в местах произрастания деревьев, растений, которые участвуют в аллергических реакциях. Также не рекомендуется сушить одежду дома на балконах. Гулять рекомендуется по вечерам либо после дождей.

Также рекомендуется исключить дополнительные аллергены, такие как цитрусовые, шоколад, кофе, не рекомендуется также использовать декоративную косметику, парфюмерию по возможности ограничить.