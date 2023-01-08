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Лунный календарь дачника на середину января. Время заняться посевами на подоконнике и утеплить деревья

08 января 2023 12:43
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 9-10 января не рекомендуется прищипывать, поливать, подкармливать растения, а также проращивать семена, рассказали в программе «Плюс-минус». В этот день стоит уделить внимание рыхлению и мульчированию почвы, а также вырезать сухие и больные ветки деревьев.

Лунный календарь дачника на середину января. Время заняться посевами на подоконнике и утеплить деревья-1

11-12 января рекомендован посев моркови, свеклы, редиса и сельдерея на подоконнике или в теплице, также перекопка, рыхление и мульчирование почвы, борьба с вредителями, внесение удобрений. Не рекомендуется в эти дни замачивать и проращивать семена.

Лунный календарь дачника на середину января. Время заняться посевами на подоконнике и утеплить деревья-4

13-15 января можно высаживать на клумбе однолетние и луковичные цветы. Рекомендован посев перца, капусты, моркови и редиса на рассаду. Советуют утеплить деревья и обрезать сухие ветки. Не рекомендуется прививать растения и опрыскивать ядохимикатами.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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