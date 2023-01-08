Лунный календарь дачника на середину января. Время заняться посевами на подоконнике и утеплить деревья

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 9-10 января не рекомендуется прищипывать, поливать, подкармливать растения, а также проращивать семена, рассказали в программе «Плюс-минус». В этот день стоит уделить внимание рыхлению и мульчированию почвы, а также вырезать сухие и больные ветки деревьев.