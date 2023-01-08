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Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500 в Аделаиде

08 января 2023 11:22
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с новым титулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500 в Аделаиде-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
К радости многочисленных поклонников из Беларуси и со всего мира ты добилась этой победы, показав на корте отличную игру, железную выдержку и самообладание. Уверен, нас ждет яркий сезон, в котором ты сможешь покорить самые высокие вершины мирового тенниса.  

Президент пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья, счастья и удачи.  

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# Теннис # общество # Александр Лукашенко # Арина Соболенко # Фотофакт

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