Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500 в Аделаиде

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с новым титулом , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К радости многочисленных поклонников из Беларуси и со всего мира ты добилась этой победы, показав на корте отличную игру, железную выдержку и самообладание. Уверен, нас ждет яркий сезон, в котором ты сможешь покорить самые высокие вершины мирового тенниса.

Президент пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья, счастья и удачи.