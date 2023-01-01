Как сберечь урожай подольше? Секреты долгого хранения плодов

Настало время позаботиться о хранилище с плодами. Важно следить за температурой и влажностью воздуха. Своевременно принимайте меры – при похолодании закрывайте люк и отдушины, при потеплении – открывайте, рассказали в программе « Плюс-минус » .

Имейте в виду, что замерзают плоды уже при -1,5…-2 °C. При повышении температуры они перезревают, при чрезмерной сухости увядают. Избыточная влажность ведет к загниванию ваших запасов, появлению неприятного привкуса. Для большинства сортов яблок оптимальная температура от 0 до 2-3 °C, относительная влажность воздуха – 85-90 %.

Заметили на плодах мышиные погрызы – ставьте мышеловки, разложите отравленные приманки.