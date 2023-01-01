Прямой эфир

Как сберечь урожай подольше? Секреты долгого хранения плодов

01 января 2023 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Настало время позаботиться о хранилище с плодами. Важно следить за температурой и влажностью воздуха. Своевременно принимайте меры – при похолодании закрывайте люк и отдушины, при потеплении – открывайте, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Как сберечь урожай подольше? Секреты долгого хранения плодов-1

Имейте в виду, что замерзают плоды уже при -1,5…-2 °C. При повышении температуры они перезревают, при чрезмерной сухости увядают. Избыточная влажность ведет к загниванию ваших запасов, появлению неприятного привкуса. Для большинства сортов яблок оптимальная температура от 0 до 2-3 °C, относительная влажность воздуха – 85-90 %.  

Заметили на плодах мышиные погрызы – ставьте мышеловки, разложите отравленные приманки.  

Как сберечь урожай подольше? Секреты долгого хранения плодов-4

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Если 2 января холодно, лето будет жарким. Какие еще приметы расскажут о погоде на ближайший год?

Секреты севооборота на грядках: что после чего сажать, чтобы повысить урожайность

Как подготовить к зиме туи и можжевельники, чтобы они не утратили форму?

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сверим садово-огородные планы с лунным календарём. Как планировать январь?
01 января 2023 11:33

Сверим садово-огородные планы с лунным календарём. Как планировать январь?

«Оливье мы уже достаточно раз ели». Почему в Минске люди 1 января выходят на пробег трезвости?
01 января 2023 11:33

«Оливье мы уже достаточно раз ели». Почему в Минске люди 1 января выходят на пробег трезвости?

«Возлагаем большие надежды». Как отпраздновали Новый год в Витебске?
01 января 2023 10:48

«Возлагаем большие надежды». Как отпраздновали Новый год в Витебске?