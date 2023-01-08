Строители работали некачественно. Вот как телеканал СТВ помог минчанам решить вопрос с неудачным капремонтом

Новости Беларуси. Почему-то принято, что итоги нужно подводить в конце года. А мы решили наоборот. Первая программа нового 2023-го станет для нас своеобразной точкой отсчета добрых дел, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Говорят, ремонт в квартире – это испытание для всей семьи. А теперь представьте, что в нем участвуют все соседи. В столице более 25 тысяч многоквартирных домов и около 3% из них ежегодно нуждаются в капитальном ремонте.

Местные власти занимаются проблемой вплотную. Утверждаются долгосрочные комплексные программы. Увидев в таком списке свой дом, жильцы по 2-му переулку Багратиона, 19 вздохнули с облегчением и на мгновение подумали: теперь-то можно будет забыть о текущей крыше, слабом напоре воды и холодных батареях. Но на деле все оказалось немного иначе.

Капитальный ремонт многоэтажки в среднем должен проводиться раз в 25 лет. И это не просто подлатать дыры, а как в медицине: провести комплексную диагностику и начать лечение. Следуя этому принципу, стартовала строительная операция многоквартирного жилого дома номер 19 по второму переулку Багратиона в Минске. Загремело, загрохотало и застучало в декабре 2021-го. Работы должны были завершить к августу 2022-го. И понятно, что раз уж дом стал объектом одного из наших репортажей – все прошло не очень гладко. Местные жители с криком о помощи обратились на горячую линию вот с такими жалобами.

Андрей Байдалов, местный житель:

В квартирах, такое чувство, что пустил варваров. Если они приходят что-то делать, оставляют дыры, мусор не убирают за собой. От них больше вреда. Что-то попутно ломают, то, что они даже трогать не должны. И концов не найти.

Алла Королева, местная жительница:

Принцип ремонта – как стройка нового дома. Они осваивают деньги, а потом все разбегаются. Я пуговицы пришил, к пуговицам претензии есть, нет.

Михаил Молокович, местный житель:

Тут просто-напросто организации нет. Подряд взяли, а подрядчик не способен был освоить такой объем. 24 подъезда – это серьезная штука.

Татьяна Лоска, местная жительница:

Электрощитки расположены таким образом, что дверца из-за этой ливневой канализации, обшитой гипсокартоном, не открывается. Если в квартире нужно поменять лампочку или светильник, произвести электрические работы, надо отключить автомат, выполнить это практически невозможно.

Светлана Валенда, местная жительница:

По поводу ванной. Когда меняли змеевики, эти дырки, если бы муж сам не запенил, не заделал, никто до этого времени не появился. То же самое козырьки – сняли где-то в августе, ровно два месяца. Сегодня только, когда сказали, что будет СТВ, начали сдирать старую кровлю и залили там смолой или чем-то. «Такое чувство, что пустил варваров». Минчане жалуются на затянувшийся некачественный капремонт дома – подробнее здесь. Уже тогда из-за капремонта в доме пришлось пережить потоп, пожар, жильцы боялись замерзнуть, ведь в некоторых квартирах батареи работали с перебоями, свет гаснул, газ отсутствовал несколько месяцев. Съемочная группа нашей программы инициировала диалог обитателей дома с представителями местной власти и коммунальных служб. И о чудо, эта встреча превратилась в самый настоящий субботник. Причем грабли и веники в руки взяли не только рабочие, но и женщины в платьях, на каблуках. Во двор даже пригнали ультрасовременную машину для мусора. А водитель слезно умолял нашего оператора запечатлеть это чудо инженерной техники. Казалось, этот новенький зеленый грузовик вот-вот сошел с конвейера. Идеальная картинка. И думалось, что у местных больше не будет претензий. Но не тут-то было. Делали-делали, но, по словам обитателей дома, финал капремонта так и не наступил. Даже после кардинальных работ подъезды далеки от совершенства. Жалобы до сих пор сыплются как снег на голову.

Елена, местный житель:

После вашей встречи здесь немножко шухер навелся. Вроде как пошло движение, но, по сути, появилась мышиная возня. У нас месяц практически не было горячей воды, из крана шла холодная вода или летняя, тем не менее все платили как за горячую воду. До сих пор перебои с отоплением. Вопросы по пожарным извещателям, заземление у многих тоже не установлено. Светильники – это просто жуть, буквально вчера 23 подъезд – тут такая светомузыка была, периодически меняют, но не везде. До сих пор ведутся работы, у нас даже 31 числа активно велись работы в подвалах. В перечне проделанных работ ремонт кровли и стыков стеновых панелей, замена инженерных коммуникаций по подвалу и техническому этажу, а также разводящих электрических проводов по этажным щиткам. Ремонт входных групп, как заметил заместитель главы администрации Партизанского района столицы, это тот основной объем работ, который проводится при любом капремонте. Плюс ко всему в ближайшее время будет сделано благоустройство территории, а оно, к слову, в стандартный набор капремонта не входит.