«Невозможно остановить мгновенно». МЧС и ГАИ напоминают о правилах безопасности на дороге

Новости Беларуси. МЧС и ГАИ напоминают о риске травматизма и высокой вероятности ДТП при гололедице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди факторов опасности также обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения и затруднение движения транспорта. В сложных погодных условиях в несколько раз возрастает тормозной путь, возможна потеря контроля над автомобилем, а также риск наезда на пешеходов. ГАИ рекомендует водителям учитывать все эти нюансы и соблюдать скоростной режим.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Пешеходам важно помнить, что транспортное средство невозможно остановить мгновенно, тем более при гололедице. Поэтому даже на регулируемых пешеходных переходах не начинайте переход, пока все автомобили не остановятся. Во время осадков и в темное время суток обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами. Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения экстренных ситуаций на дороге сообщите об этом по телефону 102. Ближайший наряд ДПС прибудет для оказания помощи и решения возникших проблем.