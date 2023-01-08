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«Невозможно остановить мгновенно». МЧС и ГАИ напоминают о правилах безопасности на дороге

08 января 2023 09:45
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Новости Беларуси. МЧС и ГАИ напоминают о риске травматизма и высокой вероятности ДТП при гололедице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Невозможно остановить мгновенно». МЧС и ГАИ напоминают о правилах безопасности на дороге-1

Среди факторов опасности также обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения и затруднение движения транспорта. В сложных погодных условиях в несколько раз возрастает тормозной путь, возможна потеря контроля над автомобилем, а также риск наезда на пешеходов. ГАИ рекомендует водителям учитывать все эти нюансы и соблюдать скоростной режим.  

«Невозможно остановить мгновенно». МЧС и ГАИ напоминают о правилах безопасности на дороге-4

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:  
Пешеходам важно помнить, что транспортное средство невозможно остановить мгновенно, тем более при гололедице. Поэтому даже на регулируемых пешеходных переходах не начинайте переход, пока все автомобили не остановятся. Во время осадков и в темное время суток обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами. Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения экстренных ситуаций на дороге сообщите об этом по телефону 102. Ближайший наряд ДПС прибудет для оказания помощи и решения возникших проблем.  

«Невозможно остановить мгновенно». МЧС и ГАИ напоминают о правилах безопасности на дороге-7

По данным синоптиков, 8 января пройдет преимущественно без осадков. А вот завтра и послезавтра на большей части территории страны ждем сильный мокрый снег, метель, на дорогах гололедица и усиление ветра до 15-20 м/с.  

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# Правила безопасности # общество # Вероника Романькова # Фотофакт

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