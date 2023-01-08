Как помочь деревьям пережить морозы? Несколько простых советов

Январь и февраль обычно самые холодные месяцы в году и помочь саду благополучно перенести зимние невзгоды – главная задача садовода в середине зимы.

Чему следует уделить особое внимание? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Деревьям на уплотненной и недостаточно влажной почве угрожает иссушение тканей под действием ветров и морозов. Подмороженную сверху почву вокруг ягодников, а также посаженных осенью одревесневших черенков замульчируйте перегноем, компостом или торфом, чтобы защитить всасывающие корешки, которые отмирают уже при -2...-5 °C.