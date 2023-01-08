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Как помочь деревьям пережить морозы? Несколько простых советов

08 января 2023 07:17
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Январь и февраль обычно самые холодные месяцы в году и помочь саду благополучно перенести зимние невзгоды – главная задача садовода в середине зимы.

Чему следует уделить особое внимание? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Деревьям на уплотненной и недостаточно влажной почве угрожает иссушение тканей под действием ветров и морозов. Подмороженную сверху почву вокруг ягодников, а также посаженных осенью одревесневших черенков замульчируйте перегноем, компостом или торфом, чтобы защитить всасывающие корешки, которые отмирают уже при -2...-5 °C.

Как помочь деревьям пережить морозы? Несколько простых советов-1

После снегопада полезно окучить снегом не только приствольный круг, но и штамб дерева. Большое количество тяжелого мокрого снега или ледяная корка на ветках могут навредить растениям. Чтобы не было разломов, стряхивайте снег с ветвей или подоприте старые и слабые сучья деревьев чаталами. А колоновидные деревца обвяжите неплотно в нескольких местах. Если будет возможность, утаптывайте снег несколько раз в течение зимы: растениям будет теплее, а мыши не смогут пробраться к стволам молодых деревьев.

Как помочь деревьям пережить морозы? Несколько простых советов-4

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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