«Видно невооруженным глазом, что силы неравны». Беженцы на границе пытаются смастерить щит, чтобы защититься от силовиков

Новости Беларуси. Беженцы встретили девятый день на белорусско-польской границе. В непростых условиях в зоне столкновений работает съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь со студией выходит корреспондент Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Если с утра в стихийном лагере беженцев пахло костром, то сейчас здесь едкий запах слезоточивого газа. От этого газа пострадал наш коллега, оператор ОНТ. Сейчас медики оказывают ему первую помощь. Водометы достают уже даже до палаток. Родители пытаются спрятать своих детей.

Беженцы пытаются смастерить что-то вроде щита, чтобы спрятаться от водометов. Люди в состоянии неизбежности, они не знают, что делать.

На польской стороне слышна сирена, военная тревога. Бронемашины продолжают подъезжать. Пока водометов остается четыре, но силовиков значительно больше. Видно невооруженным глазом, что силы неравны.