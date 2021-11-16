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«Видно невооруженным глазом, что силы неравны». Беженцы на границе пытаются смастерить щит, чтобы защититься от силовиков

16 ноября 2021 11:17
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Новости Беларуси. Беженцы встретили девятый день на белорусско-польской границе. В непростых условиях в зоне столкновений работает съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На связь со студией выходит корреспондент Вероника Кудринецкая.

«Видно невооруженным глазом, что силы неравны». Беженцы на границе пытаются смастерить щит, чтобы защититься от силовиков-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Если с утра в стихийном лагере беженцев пахло костром, то сейчас здесь едкий запах слезоточивого газа. От этого газа пострадал наш коллега, оператор ОНТ. Сейчас медики оказывают ему первую помощь. Водометы достают уже даже до палаток. Родители пытаются спрятать своих детей.

«Видно невооруженным глазом, что силы неравны». Беженцы на границе пытаются смастерить щит, чтобы защититься от силовиков-4

Беженцы пытаются смастерить что-то вроде щита, чтобы спрятаться от водометов. Люди в состоянии неизбежности, они не знают, что делать.

«Видно невооруженным глазом, что силы неравны». Беженцы на границе пытаются смастерить щит, чтобы защититься от силовиков-7

На польской стороне слышна сирена, военная тревога. Бронемашины продолжают подъезжать. Пока водометов остается четыре, но силовиков значительно больше. Видно невооруженным глазом, что силы неравны.

«Видно невооруженным глазом, что силы неравны». Беженцы на границе пытаются смастерить щит, чтобы защититься от силовиков-10

Беженцы продолжают палить костры, поддерживать быт, потому что на улице ноль градусов, а то и меньше. Но, кажется, польским силовикам до этого нет дела. Под газ попал и британский журналист Мэтью Чанс.

«Видно невооруженным глазом, что силы неравны». Беженцы на границе пытаются смастерить щит, чтобы защититься от силовиков-13

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Вероника Кудринецкая # Мэтью Чанс # Фотофакт

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