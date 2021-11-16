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Сергей Лавров прокомментировал действия польских пограничников в отношении беженцев

16 ноября 2021 11:38
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О ситуации у восточных рубежей ЕС высказался 16 ноября глава МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Лавров подчеркнул, что действия польских пограничников в отношении беженцев неприемлемы, они нарушают нормы международного права.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Лавров # Фотофакт

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