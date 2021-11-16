Сергей Лавров прокомментировал действия польских пограничников в отношении беженцев

О ситуации у восточных рубежей ЕС высказался 16 ноября глава МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Лавров подчеркнул, что действия польских пограничников в отношении беженцев неприемлемы, они нарушают нормы международного права.

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