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Александр Лукашенко и Ангела Меркель поговорили по телефону. Общение длилось почти 50 минут

15 ноября 2021 19:37
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Ангела Меркель поговорили по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор длился порядка 50 минут. За это время стороны обсудили ряд проблем и прежде всего ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

Александр Лукашенко и Ангела Меркель поговорили по телефону. Общение длилось почти 50 минут-1

Были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. Еще один важнейший аспект, который обсудили детально, – поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи.

Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Ангела Меркель # Фотофакт

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