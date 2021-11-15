Александр Лукашенко и Ангела Меркель поговорили по телефону. Общение длилось почти 50 минут

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Ангела Меркель поговорили по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор длился порядка 50 минут. За это время стороны обсудили ряд проблем и прежде всего ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.
Были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. Еще один важнейший аспект, который обсудили детально, – поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи.
Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.