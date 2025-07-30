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На Камчатке введён режим повышенной готовности на фоне землетрясения

30 июля 2025 09:28
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На Камчатке введён режим повышенной готовности на фоне землетрясения-0

Режим повышенной готовности краевого уровня ввели власти Камчасткого края в среду, 30 июля, на всей территории региона. Такая мера принята для того, чтобы провести необходимые обследования после сильнейшего землетрясения магнитудой 8,7, пишет ТАСС.

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По словам губернатора региона Владимира Солодова, предстоит восстановить поврежденные системы, провести допобследования. Службы, которые перешли в режим повышенной готовности, берут на контроль пункты временного размещения. Кроме этого, ведутся работы по информированию населения о правилах поведения при ЧС в случае сейсмоактивности.

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# Землетрясение

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