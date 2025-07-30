На Камчатке введён режим повышенной готовности на фоне землетрясения

Режим повышенной готовности краевого уровня ввели власти Камчасткого края в среду, 30 июля, на всей территории региона. Такая мера принята для того, чтобы провести необходимые обследования после сильнейшего землетрясения магнитудой 8,7, пишет ТАСС.

По словам губернатора региона Владимира Солодова, предстоит восстановить поврежденные системы, провести допобследования. Службы, которые перешли в режим повышенной готовности, берут на контроль пункты временного размещения. Кроме этого, ведутся работы по информированию населения о правилах поведения при ЧС в случае сейсмоактивности.

Ранее власти Сахалинской области ввели режим ЧС в Северо-Курильском районе. Серию предупреждений о цунами и распоряжений об эвакуации получили жители Японии, западного побережья США и некоторых тихоокеанских островов.